Nelson Deossa lo hace bien en Betis, pero aún "tiene muchísimo por mejorar"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, manifestó este sábado que espera seguir con paso firme "esta trilogía de partidos en casa, en Europa League, Liga y luego Copa", en alusión a la victoria en el torneo continental del pasado jueves sobre el Feyenoord (2-1), a la cita liguera del domingo ante el Valencia y a la copera del próximo jueves frente al Atlético de Madrid. En medio de su intervención, el estratega chileno le dedicó algunas palabras a Nelson Deossa

El preparador 'bético', que compareció en conferencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva 'verdiblanca', se felicitó por haber "sorteado bien el primer desafío". "Ahora toca el segundo paso, que son tres puntos de Liga", un torneo que "no se puede dejar de lado", expresó.

¿Qué dijo Pellegrini sobre Nelson Deossa?

El DT del cuadro verde de Sevilla alabó al centrocampista colombiano, en la previa al duelo contra Valencia en el estadio La Cartuja.



Nelson Deossa en juego con Real Betis frente al Feyenoord en la Europa League. AFP

"Bueno, Nelson desgraciadamente partió bastante atrasado en cuanto a que tuvo una lesión de tobillo bastante larga. No es fácil adaptarse del fútbol mexicano al fútbol europeo, son fútboles absolutamente distintas; son maneras de jugar distintas. Nelson, de a poco, le hemos ido tratando de dar más minutos para que se vaya acostumbrando. Es un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía que mejorar muchísimo", expresó.



La actualidad del Betis

Pelligrini no pierde la calma al verse "a dos puntos de un quinto lugar -Espanyol-, todavía quedando 51 puntos por jugarse", lo que supone "la tercera mejor Liga" de su etapa en el Betis, aunque entiende que "el show mediático de fuera, cada uno tiene el derecho de llevarlo hacia el lado que estima más conveniente".

Sobre el delantero congoleño Cedric Bakambu, al que el club trata de dar salida en este mercado invernal, afirmó que "está citado" para jugar ante el Valencia a pesar de que "le llegan muchas críticas".

De otro lado, el DT chileno admitió que Bakambu "no estuvo acertado el otro día" en estadio Mendizorroza ante el Alavés (2-1) pero dijo que eso es algo que "le pasa a muchos jugadores" e indicó que hay "cosas que se hablan externamente", como la de reforzar la posición "de '9', pero también hay otras cosas que se hablan por dentro".

A continuación, manifestó que "la ambición y la exigencia interna siempre ha sido muy alta" desde su llegada al Betis, ya que él no ha sido "nunca conformista, pero tampoco hay que perder de vista la realidad" en esta temporada tan cargada y en un momento en el que la plantilla sufre una plaga de lesiones.

En este sentido, Pellegrini tranquilizó con respecto al estado de Pablo Fornals, quien "está citado para mañana (domingo)" aunque no se ha entrenado este sábado, ya que "algunas recuperaciones son más largas después de jugar el día jueves", como ha sido esta semana el caso del centrocampista castellonense.