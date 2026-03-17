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Gol Caracol  / ¿Por qué le quitaron el título de Copa África a Senegal y declararon campeón a Marruecos?

¿Por qué le quitaron el título de Copa África a Senegal y declararon campeón a Marruecos?

A pesar de que 'Los Leones de la Teranga' habían ganado el partido por 1-0, la Confederación tomó una polémica decisión en los escritorios sobre la Copa África.

Por: AFP
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Senegal venció 1-0 a Marruecos, en la final de Copa África 2026, pero le dieron el título a los locales
Senegal venció 1-0 a Marruecos, en la final de Copa África 2026, pero le dieron el título a los locales
AFP

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