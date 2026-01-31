Síguenos en:
Gol Caracol  / Real Madrid vs. Rayo Vallecano, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Real Madrid vs. Rayo Vallecano, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Este domingo, Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la fecha 22 del fútbol español. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Real Madrid vs. Rayo Vallecano.
Real Madrid vs. Rayo Vallecano.
Getty Images.

