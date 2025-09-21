Hernán Torres, tras ajustado triunfo sobre Fortaleza: "En Millonarios no hemos tenido partido fácil"

Millonarios consiguió un sufrido triunfo 3-2 sobre Fortaleza en El Campín, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto ‘embajador’ se llevó los tres puntos en un duelo de alta exigencia, que terminó siendo analizado por su técnico, Hernán Torres, en rueda de prensa. El estratega resaltó la entrega de sus dirigidos, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir en el funcionamiento colectivo.

Sobre la propuesta inicial, Torres explicó que el plan de juego buscaba incomodar al rival desde la salida. "La idea era hacer una presión alta. Tratamos de que el equipo estuviera compacto y cortito. Después de unos minutos, perdimos esa cualidad, y eso no lo queremos, porque la idea es que el rival no piense y quitar la pelota en la zona defensiva. Eso se entrenó en la semana y salió bien", comentó el entrenador.

El DT también se refirió a las variantes defensivas que utilizó en el compromiso. "Jorge Arias nos dio solidez por ese sector. Él ha jugado en esa posición de lateral, no la desconoce. Metimos a Juan Pablo Vargas como central y la defensa se comportó bien. Son variantes que estoy buscando para poder consolidar un equipo", afirmó.

Millonarios vs. Fortaleza CEIF. COLPRENSA.

En cuanto a la dificultad de los compromisos en el campeonato, Torres fue claro: "Todos los partidos han sido complejos y difíciles, y los que vienen también lo son. Desde que estoy acá no hemos tenido partido fácil. Estamos trabajando lo mejor que podemos. Tengo un grupo que está muy dispuesto, y eso es fundamental".

El entrenador reconoció que su equipo se complicó innecesariamente tras ir arriba en el marcador. "Era un juego que estábamos manejando de buena manera, y no teníamos afugias, pero esto es fútbol. Nosotros mismos nos complicamos, pero los jugadores tuvieron la jerarquía de sacarlo adelante y lo importante era ganar", manifestó.

Finalmente, habló sobre la conformación de la nómina y la evolución de algunos jugadores. "Estoy tratando de estabilizar una nómina, y estoy usando más que todo a Nicolás Arévalo y Stiven Vega. A Dewar Victoria lo hemos metido y ha dado la mano de muy buena manera. Sebastián Del Castillo lo estamos llevando; es un jugador de ida y vuelta, más interior que volante de primera línea. Y a Mackalister Silva, la última resonancia le salió muy bien, está trabajando con el departamento médico y ya miraremos cuándo lo podemos tener disponible", concluyó Torres.