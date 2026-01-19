Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Noticia con Selección Colombia tras revelarse nuevo ránking FIFA, de enero 2026

Noticia con Selección Colombia tras revelarse nuevo ránking FIFA, de enero 2026

Este lunes 19 de enero se dio a conocer el listado de selecciones, en el que Colombia bajó, luego de que se disputara la final de la Copa Africana de Naciones, con Senegal y Marruecos, protagonistas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Luis Díaz Selección Colombia
Jugadores de la Selección Colombia.
Getty Images

