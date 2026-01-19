Noticia con Selección Colombia tras revelarse nuevo ránking FIFA, de enero 2026

Después de la final de la Copa África, en la que Senegal se impuso a Marruecos por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga, las dos selecciones africanas subieron varias posiciones en el ránking FIFA, la cual sigue encabezada por España, seguida de cerca por Argentina. La Selección Colombia, una de las afectadas.

La selección entrenada por Luis de la Fuente conserva la posición con la que cerró 2025, con 1877.18 puntos.

Argentina, que será rival de España en la 'Finalissima' (entre la campeona de Europa y la campeona de Copa América) el próximo 27 de marzo, continúa en segunda posición, con 1873.33 puntos. Completa el podio la selección de Francia, con 1870.

El cambio más significativo en la parte alta de la tabla es la entrada de Marruecos entre las diez mejores naciones del mundo. La subcampeona de la Copa África asciende tres posiciones, de la undécima a la octava, gracias a su rendimiento en el torneo continental.

Sin embargo, la que más puestos sube es Senegal, la campeona, que pasa del 19 al 12 tras no perder ningún encuentro durante la competición y alzarse con el título.



A causa del ascenso de Marruecos, del 'top 10' se cae la selección de Croacia. El resto de las diez mejores son las mismas que en la última actualización de esta clasificación de 2025: Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, que cierra la zona noble de la tabla.

Selección Colombia AFP

La importante subida de Senegal, por otro lado, provoca que varias selecciones iberoamericanas que se encontraban cerca de entrar en ese 'top 10' pierdan una posición: es el caso de Colombia (ahora 14ª), México (16ª) y Uruguay (17ª).



Nuevo ránking FIFA enero 2026:

.1.España - 1877.18

.2.Argentina - 1873.33

.3.Francia - 1870

.4.Inglaterra - 1834.12

.5.Brasil - 1760.46

.6.Portugal - 1760.38

.7.Países Bajos - 1756.27

.8.Marruecos - 1736.57

.9.Bélgica - 1730.71

.10.Alemania - 1724.15

.14.Colombia - 1701.3

Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia. AFP

.16.México - 1675.75

.17. Uruguay - 1672.62

.23. Ecuador - 1591.73

.33. Panamá - 1539.47

.40. Paraguay - 1501.5

.50. Venezuela - 1465.22

.51.Costa Rica - 1464.24

.53.Perú - 1459.57

.55.Chile - 1457.84

.65.Honduras - 1379.54

.76.Bolivia - 1330.52

.94.Guatemala - 1245.77

.99.El Salvador - 1226.65

131.Nicaragua - 1116.86

142.R. Dominicana - 1077.49

156.Puerto Rico - 1020.07

166.Cuba - 980.49