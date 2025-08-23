Luis Díaz no se olvida de Junior de Barranquilla, mientras que brilla en Bayern Múnich

Luis Díaz no solo es un excelente futbolista, sino que también se ha caracterizado por su humildad. Por eso, cada vez que puede, recuerda sus inicios y agradece a quienes le abrieron las puertas y fueron importantes para que esté donde está. Prueba de ello fue lo expresado en una entrevista con la Bundesliga, donde dedicó unas emotivas palabras al Barranquilla Fútbol Club y al Junior.

Dicho mensaje llegó en el marco de su buen presente que vive en Bayern Múnich. Y es que llegó como el fichaje estrella y ha respondido: campeón de la Supercopa de Alemania, donde marcó un gol; y en su primer compromiso en la liga local, firmó dos asistencias y también infló las redes. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar, resaltando su alto nivel en la cancha.

¿Cómo y dónde empezó a jugar fútbol?

"Bueno, comencé… No sé cuántos años tenía más o menos, eran como 8 años más o menos y, bueno, siempre jugué en la escuela de mi padre. Mi papá tenía una escuela en mi pueblo, donde crecí y nací, y siempre él me quería ahí. Siempre tuve, digamos, ese inculco de mi padre, siempre nos mantuvo en esa escuela; nos dio muchísimos tips, muchísimos consejos para seguir en los pasos de ser un futbolista profesional. Bueno, y ahí fui avanzando. Me fui al Barranquilla Fútbol Club, que fue donde realmente ya tuve un club profesional. Luego pasé al Junior de Barranquilla, que fue también uno de los clubes que más voy a recordar porque me dieron la oportunidad de ser profesional, crecer, hacer buenos años ahí y ya luego me fui a Porto, y así se me fueron dando las cosas. La verdad, se me fue dando muy rápido y luego llego al Liverpool y nada, y así un poco lo que ha venido sucediendo y ahora estoy aquí gracias a Dios, y ha sido una carrera muy increíble. Recordar los tiempos atrás es súper espectacular porque no ha sido nada fácil; he pasado por circunstancias y por objetivos… Por circunstancias muy difíciles, pero, bueno, las he sabido sobrellevar; hemos sabido salir de esas adversidades y hoy en día estamos aquí. Gracias a Dios estamos muy bien, felices y contentos".

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, fue la figura en la victoria sobre RB Leipzig, por la Bundesliga AFP

¿Cómo describiría la mentalidad de su pueblo natal y qué parte se refleja en su personalidad?

"La mentalidad de ahí digamos que es muy trabajadora, es muy luchadora porque, bueno, muchos no tienen digamos oportunidades o no tienen para poder salir a buscar sus sueños o cumplirlos. Entonces, siento que son personas que siempre están alegres, siempre tienen una sonrisa en la cara, siempre tratan de sobrellevar cada cosa con estar feliz, sentirse cómodos, salir adelante trabajando con lo poco que tengas. Siento que es un poco lo que yo llevo de mi pueblo. Siempre trato de estar feliz, siempre trato de estar alegre, de disfrutar el momento, trabajar muchísimo que, bueno, es lo más importante para una persona que quiere salir adelante: trabajar muchísimo, tener mucha disciplina, confiar muchísimo en Dios. Creo que eso es prioritario".