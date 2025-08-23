Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz no se olvida de Junior de Barranquilla, mientras que brilla en Bayern Múnich

Luis Díaz no se olvida de Junior de Barranquilla, mientras que brilla en Bayern Múnich

En entrevista con la Bundesliga, el delantero colombiano, Luis Díaz, quien ha sido figura en el club alemán, recordó cómo fueron sus inicios con un conmovedor relato.

Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich frente a RB Leipzig, por la fecha 1 de la Bundesliga
Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich frente a RB Leipzig, por la fecha 1 de la Bundesliga
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 07:10 a. m.