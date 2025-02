Marino Hinestroza y su explicación tras no celebrar el gol de Edwin Cardona: “No creen cizaña”

Nacional y Santa Fe empataron 2-2 en el estadio El Campín en la noche de miércoles y uno de los protagonistas de dicho encuentro fue el joven Marino Hinestroza , quien aunque no marcó gol fue desequilibrante y uno de los mejores hombres del elenco ‘verdolaga’.

Pero además de lo futbolístico el atacante fue noticia porque en el gol de penalti que marcó su compañero Edwin Cardona no se le vio celebrando con él, y mostrándose serio al momento del festejo, algo que generó comentarios en redes sociales.

A eso se le sumó que en una imagen dada por la transmisión el ‘10’ de Nacional le extiende la mano tras marcar y Marino Hinestroza no se la da.

Sin embargo, pasan las horas y a través de redes sociales los dos jugadores del registro del cuadro ‘verdolaga’ salieron al paso de los rumores y aclararon que están bien y no pasó nada.

¿Qué pasó entre Marino Hinestroza y Edwin Cardona?

A través de su cuenta de Instagram, el joven futbolista puso una foto de la celebración del gol del mediocampista y lo acompañó del siguiente mensaje: “No creen cizaña donde no la hay, no celebré porque no me dejaban ingresar al campo de juego. El 10 es el dueño del penal, lo es y siempre lo ha sido. Crack”.

Por supuesto, la respuesta de Edwin Cardona no tardó en llegar y también apoyó a Marino Hinestroza, despejando dudas y señalando que no hay problema entre los dos.

“Te quiero hermano, que sigan hablando”, fue la publicación del ‘10’ de Atlético Nacional, también a través de historias de Instagram.

Edwin Cardona y Marino Hinestroza vía Instagram



💚 "Te quiero mi hermano, que sigan hablando" pic.twitter.com/S8uFnZ3vO4 — La Página Verdolaga 🏆⭐ (@LaPagVerdolaga) February 13, 2025

¿Qué dijo Edwin Cardona tras el 2-2 de Nacional con Santa Fe?

“¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que le responda. ¿Tú lo estás diciendo o quién lo ha dicho?… ¿Quién? Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. Hicimos un gran semestre y ahora en 180 minutos las estadísticas no mienten. No es porque sea soberbio y agrandado. No es porque sea soberbio, que sea agrandado. Cada quien tiene su opinión, yo tengo la mía y respeto cada opinión que la gente tenga", mencionó el experimentado volante en un cruce con un periodista.

Por otro lado, por su pasado en Santa Fe, Edwin Cardona se mostró dolido con los insultos de los 'cardenales': "No quería que me aplaudieran pero tampoco que me chiflaran, no sé por qué me chiflaron y eso fue lo que me dio rabia. A veces los rivales se molestan porque uno los provoca pero no sé por qué me tiran monedas, por qué me escupen. Yo acá no vine a pelear, vine a jugar fútbol y defender mi camiseta".