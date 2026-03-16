Mateo Castillo, la joya del América de Cali que le agradece a David González; "me potenció"

América de Cali empató 1-1 con el Deportes Tolima en un reñido compromiso en el estadio Pascual Guerrero, que dejó como figura al joven Mateo Castillo, quien viene destacándose en el equipo 'escarlata' y siendo uno de los puntos altos, a pesar de su corta edad.

Por eso, el lateral de apenas 22 años habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre su buena actualidad en el conjunto vallecaucano y de paso destacó la importancia del entrenador David González, para su presente en el fútbol colombiano.



Mateo Castillo y su buen momento en el América de Cali

"Dándole las gracias a Dios por este momento, la verdad que agradecido con mi familia y están orgullosos. La gente ha hablado bastante bien de mí, es la idea, seguir con este nivel y demostrando que estoy para grandes cosas", comenzó diciendo el nacido en Sincelejo, en charla con 'Blu Radio'.

Seguido a eso, Mateo Castillo no escatimó palabras de elogio para su director técnico, David González, quien le ha dado confianza y lo ha hecho ser un jugador del que no solo se habla en el entorno del América de Cali, sino también en el ambiente del fútbol colombiano.

Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga. Foto: Colprensa.

"La verdad es que David desde que llegó me ha hablado mucho, me dijo que sería un jugador importante dentro del esquema de juego de él. Me ha potenciado y le agradezco mucho eso a él, la forma de juego me ha servido a la hora de atacar, pero también a defender que por ahí me falta un poco", destacó el joven futbolista.



Acá más declaraciones de Mateo Castillo, jugador del América de Cali:

*Fue extremo antes que lateral

"Yo cuando empecé en las inferiores, en Real Cartagena era extremo, pero luego me convirtieron en lateral derecho. Era extremo por ambas bandas. Yo la mayoría de los partidos en el Real Cartagena jugaba por izquierda y de verdad que me iba muy bien".



*Rinde en varias posiciones de la cancha

"La verdad que gracias a Dios me ha ido bien en varias posiciones. De lateral derecho, izquierdo, y en algunos partidos de interior, y también respondía".

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*La influencia de su papá

"Para aclarar, yo no soy de Cartagena, soy de Sincelejo. Yo empiezo en el fútbol gracias a mi papá, es un aficionado al deporte, jugaba béisbol, fútbol, le encantaba de todo, y desde pequeño me llevaba las escuelas de Sincelejo y por eso gracias a él estoy acá. No, béisbol no jugué, mi papá, sí. Desde los 4 años entrené fútbol, mi pueblo queda como a 20 minutos de la capital".

*La capacidad de marcar gol

"Yo pienso que como fui extremo jugué mucho tiempo en la parte de arriba, en el ataque. Se me hace fácil llegar a zona de gol, me gusta mucho atacar y en la semana trabajamos con el profe que la mayoría de ofensivas sean por la derecha por mis capacidades. Si miras el primer gol contra Once Caldas el balón me queda ahí en el área pequeña, y en el de ayer también pues intercambiamos posiciones y salió de buena manera".