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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mateo Castillo, la joya del América de Cali que le agradece a David González; "me potenció"

Mateo Castillo, la joya del América de Cali que le agradece a David González; "me potenció"

Mateo Castillo, lateral del América, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su buen presente en la Liga BetPlay 2026-I y destacó la labor de su director técnico.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Mateo Castillo América de Cali
Mateo Castillo celebrando gol con el América de Cali - Foto:
América de Cali Oficial

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