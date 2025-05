Mateus Uribe desmintió conflicto interno en Nacional: "Ya no saben qué inventar"

Atlético Nacional dio un paso importante en la Copa Libertadores luego de vencer 1-0 a Bahía y ponerse como líder del grupo F, cuando apenas resta una jornada para que culmine la primera fase. Pese a ese buen resultado, algunos jugadores se pronunciaron en redes sociales por un rumor que se generó por un video de la celebración en el gol de Kevin Viveros. El que tomó la vocería fue Mateus Uribe, referente del equipo.

En la red social Instagram, Uribe compartió un video en el que están festejando y Uribe le mete una patada a Kevin Parra. Todo en medio de la emoción por la anotación. "Ya saben Kevin y Marino, el próximo gol los voy coger de ese pelo hasta que me canse", expresó el experimentado volante.

Uribe aprovechó el momento y lanzó un 'vainazo' para los críticos del conjunto 'verdolaga'. "Ya los destructores el verde dizque tenemos problemas internos. No saben que más inventar", soltó el jugador de Selección Colombia 'sin pelos en la lengua'.

Al ver la historia, Parra no dudó en responderle y seguir el camino del señalamiento, a quienes los tacharon de no llevársela bien entre ellos. "Don Mateus fue buena celebración. Definitivamente no saben que inventar", remarcó el joven extremo.

Historia de Mateus Uribe. Instagram.

Marino Hinestroza no se quedó por fuera de la conversación y en tono irónico lanzó la siguiente frase: "Excelente ambiente laboral".

Lo cierto es que los dirigidos por Javier Gandolfi ya están ultimando detalles para lo que será el encuentro de este domingo 18 de mayo contra Águilas Doradas, en Rionegro.