James Rodríguez: "Lo de Junior es pasado; la camiseta de Nacional es la que más pesa, ya está"

James Rodríguez fue presentado oficialmente este viernes 11 de septiembre como nuevo jugador de Atlético Nacional. Un día después de que el club anunciara su contratación, el mediocampista colombiano atendió a los medios de comunicación, respondiendo algunas preguntas, y habló sobre las razones que lo llevaron a regresar al fútbol colombiano, luego de que a finales de 2024 e inicios de 2025 también sonara con fuerza para llegar a Junior de Barranquilla.

Precisamente, al ser consultado por aquella posibilidad y por las diferencias con su decisión actual, el cucuteño, de 35 años, fue contundente y dejó claro que aquella historia ya quedó atrás.

"Eso de Junior ya es pasado, ahora estoy en Nacional. Me siento feliz. Este club y esta camiseta es la que más pesa en Colombia, entonces dicho esto, ya está, se sabe", afirmó el futbolista durante su presentación.

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El capitán de la Selección Colombia también reconoció que su postura sobre regresar al país cambió en cuestión de días. Según explicó, hasta hace poco no contemplaba la posibilidad de volver a jugar en el fútbol colombiano, pero la propuesta de Atlético Nacional y todo lo que representa la institución terminaron modificando su decisión.



"El tiempo cambia. Si me preguntabas hace cuatro días, te diría que no quería volver al fútbol colombiano. Todo cambió en tres días. El solo hecho de saber que esta camiseta es grande y pesa, son sentimientos que me han movido fibras, y cuando pasa eso, ahí es", señaló.

James Rodriguez, junto al DT de Nacional y los directivos del equipo Foto: @nacionaloficial en X

Además de los factores deportivos, James reveló que sus hijos también tuvieron una influencia importante en su llegada a Medellín. El volante contó que ambos son hinchas de Nacional y que recibieron con mucha emoción la noticia de su fichaje.

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"Mis hijos son hinchas de Nacional y ellos están felices. Cuando se lo dije a mi hija, lloraba; y a mi hijo, le gustaba el club desde que estaba David Ospina. Estoy feliz y ellos han influido mucho para que viniera", manifestó.

Ahora, James afrontará un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta 'verdolaga'. El jugador dejó claro que sus objetivos van mucho más allá de su regreso al país y apuntó a los principales títulos del fútbol colombiano y continental.

"Queremos ganar Ligas, Copas y, por supuesto, la Libertadores. Este club tiene con qué, tiene todo y esperemos que ese sueño se haga realidad", concluyó.