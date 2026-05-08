Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín 'rompió' el silencio y se refirió a lo sucedido contra Flamengo; ¡hay comunicado!

Medellín 'rompió' el silencio y se refirió a lo sucedido contra Flamengo; ¡hay comunicado!

El cuadro 'poderoso' se pronunció a través de un comunicado oficial, refiriéndose a lo acontecido el pasado jueves en el estadio Atanasio Girardot. ¡Habrá sanciones!

Por: AFP
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Medellín vs Flamengo Atanasio Girardot
Medellín vs Flamengo en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad