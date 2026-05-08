Medellín 'rompió' el silencio y se refirió a lo sucedido contra Flamengo; ¡hay comunicado!

El partido entre el colombiano Independiente Medellín y Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, fue cancelado luego de incidentes por protestas de hinchas del cuadro local en la tribuna, informó este jueves la Conmebol.

El duelo por la cuarta fecha del Grupo A en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Recién iniciado el juego, los jugadores abandonaron la cancha por orden del árbitro venezolano Jesús Valenzuela ante la presencia de una cortina de humo provocada por la barrabrava del club anfitrión, que protestaba contra la dirigencia del club.

Después de unos 50 minutos las autoridades ordenaron en los altavoces la evacuación de todos los espectadores presentes en el escenario, según un fotógrafo de la AFP.



Más tarde la Conmebol informó en la cuenta de X de la Copa Libertadores que el partido "fue cancelado".

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El reportero de la AFP había observado durante la interrupción a hinchas que tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna.

La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.

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El jefe del equipo renunció el lunes a la representación del Poderoso de la Montaña.

"¡Que se vayan todos!", se les escuchaba gritar a los fanáticos, que en su gran mayoría desalojaron el escenario.

“El equipo del pueblo informa que, comprende la frustración de la hinchada y respeta sus opiniones, siempre que se expresen con respeto y dentro del marco de la sana convivencia; agradece a los aficionados que acataron de manera tranquila la evacuación del estadio y su buen comportamiento, aún en medio de sus inconformidades; también ofrece disculpas a la afición en general, a la hinchada de Flamengo, destacando su comportamiento, así como el de sus jugadores y directivos; lamenta que una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol; rechaza de manera categórica los actos vandálicos y los daños a las instalaciones del Estadio Atanasio Girardot, comportamiento que no representa a la hinchada de la institución e iniciará de mano con las autoridades competentes las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, citó el comunicado.

Y justo, solo un par de horas después, el cuadro ‘poderoso’ publicó un comunicado oficial, en el que se pronunció ante la situación y los hechos sucedidos, dejando claro que, aunque entienden la molestia del hincha, estos actos no son permitidos y tendrán su castigo.