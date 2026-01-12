Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín y un fichaje extranjero que ilusiona: "capacidad goleadora y proyección"

Medellín y un fichaje extranjero que ilusiona: "capacidad goleadora y proyección"

En las últimas horas, Independiente Medellín anunció en sus redes sociales la contratación de un delantero uruguayo de 24 años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Enzo Larrosa, jugador uruguayo.
Enzo Larrosa, jugador uruguayo.
DIM.

Publicidad

Publicidad

Publicidad