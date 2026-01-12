Medellín y un fichaje extranjero que ilusiona: "capacidad goleadora y proyección"

Independiente Medellín concretó la incorporación del delantero uruguayo Enzo Larrosa como uno de sus movimientos de cara a la temporada 2026. El atacante, nacido el 21 de abril de 2001, se suma al plantel profesional del conjunto antioqueño tras alcanzar un acuerdo con su club de origen.

Larrosa llega procedente de Cerro de Uruguay, equipo en el que tuvo un semestre destacado al marcar nueve goles, cifra que lo consolidó como una de las principales referencias ofensivas del plantel y como uno de los delanteros revelación del fútbol uruguayo en el último torneo.

El atacante, de perfil zurdo, fue cedido al Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra incluida y la posibilidad de una extensión contractual por tres temporadas adicionales, de acuerdo con la planificación deportiva del club para el próximo ciclo competitivo.

La llegada de Larrosa apunta a reforzar el frente de ataque del DIM, aportando variantes ofensivas gracias a su movilidad, capacidad para finalizar jugadas y proyección a mediano plazo.



Con esta incorporación, el Independiente Medellín continúa ajustando su nómina con miras a los retos de la temporada 2026, apostando por jugadores jóvenes con rendimiento comprobado y margen de crecimiento.



Los números de Enzo Larrosa

El delantero uruguayo suma 131 partidos oficiales, en los que ha marcado 21 goles y aportado 10 asistencias, acumulando 6.365 minutos en cancha. Su etapa más productiva en términos goleadores la vivió con CA Cerro, club en el que disputó 29 partidos y convirtió 9 goles, además de entregar 4 asistencias, consolidándose como referencia ofensiva.

Con CA Boston River jugó 47 encuentros, registrando 5 goles y 2 asistencias, mientras que en CD Godoy Cruz Antonio Tomba participó en 42 partidos, con 4 goles y 3 asistencias, experiencia que le permitió competir en un contexto de mayor exigencia. En Montevideo City Torque sumó 13 apariciones, con 3 goles y 1 asistencia.

En el aspecto disciplinario, Larrosa registra 7 tarjetas amarillas, una doble amarilla y una roja, reflejando intensidad en su juego.