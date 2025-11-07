"Me molestan por el gol que me hizo Messi en Colombia vs. Argentina del 2005, pero yo le tapé otras"

En nuestra sección 'Anecdotario' de Gol Caracol el invitado de la semana fue Libis Arenas, arquero que jugó dos mundiales con la Selección Colombia en categorías Sub-17 y Sub-20 y que tuvo vivencias en los mundiales de Finlandia 2003 y Países Bajos 2005, respectivamente. Y tanto en el Sudamericano, en el que los dirigidos por Eduardo Lara quedaron campeones en el eje cafetero, como en la Copa Mundo de los neerlandeses los nuestros tuvieron la oportunidad de enfrentar a Argentina, en la que ya comenzaba a sonar el nombre de Lionel Messi.

"Los argentinos son burlones, se tienen fe, en el Sudamericano nos felicitaron, pero entre sus cosas nos decían que en el Mundial nos veíamos. Se creen que son los mejores, dicen que son los mejores y mueren con esa. Esto es algo para tener en cuenta", contó inicialmente el chocoano, de 40 años, que pasó por clubes de Italia, Uruguay, Paraguay y también por Envigado, América de Cali y Santa Fe, entre otros.

Arenas, quien viene recuperándose de una adicción al licor, padeció en carne propia la derrota con los albicelestes en la Copa del Mundo de Países Bajos, eun juego que terminó con un 2-1 con goles de Julio Barroso y de Lionel Messi, mientras que por los de nuestro país anotó Hárrison Otálvaro.

"Yo me culpo por ese gol de Messi, me puse a jugar a ventajoso y lo que siempre uno como arquero tiene que mirar es su palo. Pensé que él que me la iba a cruzar y no pasó. Fue virtud suya y un error mío. De eso me di cuenta el mismo día del partido. Igual creo que Argentina nos superó en ese partido", agregó Libis, dejando escapar una leve sonrisa.

Con el paso de los años y en conversaciones de amigos, a Libis Arenas le sacan a relucir esa anotación de la 'Pulga'. "A mí me molestan mucho con eso, pero no miran los videos cuantos le cogí. En el sudamericano no me hizo gol, pero es gol es el que la gente recuerda por ser en un Mundial. Ese partido, más allá del error, me fue bien. A Messi le saqué dos mano a mano y a Cardozo otra complicada. Sin embargo, no logramos conseguir la hazaña y continuar más alto en ese Mundial".

VEA ACÁ LA ENTREVISTA COMPLETA DE LIBIS ARENAS EN EL ANECDOTARIO

