JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Selección Colombia  / "Me molestan por el gol que me hizo Messi en Colombia vs. Argentina del 2005, pero yo le tapé otras"

"Me molestan por el gol que me hizo Messi en Colombia vs. Argentina del 2005, pero yo le tapé otras"

En el Anecdotario de Gol Caracol tuvimos como invitado a un jugador de proceso de selecciones Colombia juveniles, que contó detalles de partidos importantes contra los argentinos.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 7 de nov, 2025
Lionel Messi, enfrentando a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de 2005
Lionel Messi, enfrentando a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de 2005
Foto: AFP

