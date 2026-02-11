Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Millonarios no mereció mucho; a ellos les revisaron todo rápido y a nosotros, nada"

"Millonarios no mereció mucho; a ellos les revisaron todo rápido y a nosotros, nada"

Las reacciones de lo ocurrido en el partido entre Millonarios y Águilas Doradas no se hicieron esperar y, en rueda de prensa, hubo quejas por las decisiones arbitrales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Millonarios venció a Águilas Doradas y consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026
Millonarios venció a Águilas Doradas y consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad