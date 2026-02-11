"Millonarios no mereció mucho; a ellos les revisaron todo rápido y a nosotros, nada"

Millonarios logró su primera victoria del año. Este miércoles 11 de febrero, se impuso por 1-0 sobre Águilas Doradas, con gol de Radamel Falcao García, de penalti. Sin embargo, hubo un par decisiones arbitrales que dieron de qué hablar en el estadio El Campín y desde el equipo antioqueño no se quedaron callados. En rueda de prensa, el entrenador, Juan David Niño, y el jugador, Diego Hernández, se pronunciaron.

JUAN DAVID NIÑO (DIRECTOR TÉCNICO)

¿Por qué perdieron?

"El partido estuvo cerrado, no sentí que nos llegaran con fuerza y todo se desequilibra con un penalti. Igual, no generamos mucho hacia el arco rival. Como estábamos llevando el partido, era para un 0-0, ya que Millonarios no generó tantas acciones de peligro. En el segundo tiempo, hicimos un cambio, pensando en ir hacia adelante y en la que teníamos que estar atentos, aflojamos y habría que analizar la acción, pero teníamos que evitarlo porque se habían dado llamados del VAR. Hay que trabajar y preparar lo que se viene".

¿Algo que decir del árbitro?

El tema de hablar de árbitros no me gusta y no quiero caer en eso. Sin embargo, sí hubo acciones que se pudieron revisar de otra manera o interpretar diferente. Igual, ellos hacen su trabajo y no podíamos caer en dar ventajas, pero, más allá de eso, hay que trabajar en los niveles de atención y concentración.

Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas Colprensa

DIEGO HERNÁNDEZ (FUTBOLISTA)

¿A qué se debió la derrota?

"Veníamos haciendo un gran trabajo, con solo un tiro al arco del rival. Nos sentíamos cómodos, con el cero en el arco, pero el penalti que nos pitan y la última jugada que no revisan influyó en el marcador. Tienen que analizar el tema del arbitraje porque no es normal que las dos de ellos las revisen rápido y las de nosotros, como si no hubiera pasado nada".



¿Por qué la cara de tristeza?

"En lo personal, me siento frustrado porque era para empatar, ya que Millonarios no mereció mucho. Fue parejo. Vamos a recomponer y pensar en lo que viene".

Publicidad

¿Cómo fue lidiar con tres delanteros?

"Cuando entra Falcao, aumentan los niveles de concentración, pero se hizo un buen trabajo defensivo. Se manejó de buena manera cuando tuvieron tres delanteros".

¿Opinión del campo de juego?

"El estado de la cancha estaba igual para los dos, entonces no hay que poner excusas y prefiero no hablar de ello".