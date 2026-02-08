Millonarios nada que gana en la Liga BetPlay; igualó 0-0 con Cali en Palmaseca

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron este domingo en una nueva edición del 'clásico añejo' del fútbol colombiano. Hubo un marco espectacular en el estadio de Palmaseca, los equipos lo intentaron en el césped de juego del estadio de Palmaseca, pero el gol no llegó. Fue un 0-0 en el partido de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.

El duelo en tierras vallecaucanas comenzó 'movido', con la intención de inicio de los 'azucareros' y con un 'embajador' que le apostó a las transiciones rápidas con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. Precisamente, éste último sacó un remate que pasó muy cerca de la portería custodiada por Pedro Gallese, en los primeros minutos de la contienda.

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Tiempo después, en otra jugada de los dirigidos por Fabián Bustos - quien se estrenó en el banco técnico de los azules bogotanos - Castro logró enviar el balón con rumbo a las redes rivales, pero el tanto no subió en el marcador por fuera de lugar.



Luego el Cali respondió con un cabezazo de Juan Ignacio Dinneno que logró quedarse sin contratiempos Diego Novoa, arquero de Millonarios. También lo intentó Steven 'Titi' Rodríguez, pero sus opciones se feuron desviadas del arco del azul bogotano. El telón de la primera parte se cerró con un 0-0

Para la segunda parte, el juego no tuvo mayores variaciones. Tanto Cali como Millonarios buscaron en la ofensiva; con más intención de los locales alentados por su público, pero fueron certeros en el último cuarto de cancha.

El reloj corrió y se vio a un Millonarios 'metido' en su cancha, por lo que las variantes llegaron y en una de las ventanas ingresó Falcao García, quien probó a Gallese, que no tuvo mayores complicaciones.

Finalmente, el marcador no se movió y dejó al Cali con siete puntos en la tabla, y a Millonarios con 2 enteros.

Ficha técnica:

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Luis Manuel Orejuela, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro; Emmanuel Reynoso, Johan Martínez; Steven Rodríguez, Juan Ignacio Dinenno.

DT: Alberto Gamero.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

DT: Fabián Bustos.

Goles: no hubo.

Estadio: Palmaseca.

Jornada: quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.

Árbitro: Wilmar Roldán