Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios no pudo con el campeón; Junior ganó 2-1 con gol y asistencia de Teófilo Gutiérrez

Millonarios no pudo con el campeón; Junior ganó 2-1 con gol y asistencia de Teófilo Gutiérrez

En el estadio El Campín, Millonarios cayó de nuevo en la Liga BetPlay I-2026 y sigue sin ganar. Junior, de la mano de Teófilo Gutiérrez, sumó sus primeros tres puntos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez anotó gol y dio asistencia en Millonarios 1-2 Junior.
Teófilo Gutiérrez anotó gol y dio asistencia en Millonarios 1-2 Junior.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad