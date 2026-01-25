Millonarios no pudo con el campeón; Junior ganó 2-1 con gol y asistencia de Teófilo Gutiérrez

Este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios no pudo con Junior, el vigente campeón, y cayó 2-1. Los 'embajadores' siguen sin conocer la victoria mientras que los 'tiburones' sumaron sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay I-2026.

El juez central Héctor Rivera dio el pitazo inicial y ambos equipos salieron con todo a hacerse daño. Las defensas tambalearon y hubo muchos espacios para los jugadores de ataque. La primera chance fue para el local a los 14 minutos. Dannovis Banguero lanzó un centro y Carlos Darwin Quintero, pese a su corta estatura, remató de cabeza, pero la pelota se fue desviada.

Seis minutos más tarde, la visita respondió también por la vía aérea. Centro, cabezazo de Daniel Rivera y gran atajada del arquero Diego Novoa. De ahí en adelante, el 'tiburón' impuso condiciones y se puso en ventaja al 27'. Cristian Barrios superó a varios adversarios en la mitad de la cancha y filtró un pase largo por el costado izquierdo. Yeison Suárez recibió, controló y envió un centro preciso al área, donde Teófilo Gutiérrez definió con su pierna derecha para convertir el gol.

Millonarios vs. Junior - Fecha 2 Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

Los ''azules' aceleraron y empataron al 38'. La pelota pasó por Julián Angulo, Mateo García y Rodrigo Contreras marcó con una gran definición por encima del arquero Mauro Silveira.



Cuando todo pintaba para irse en paridad al descanso, Junior se puso de nuevo en ventaja. Gutiérrez lanzó un balón al área y Jermein Peña apareció con un cabezazo letal que dejó sin opciones a Novoa.

La visita se fue ganando 1-2 al descanso.

Para la segunda parte, Millonarios salió enfurecido y al 46' Quintero armó una jugadota con taco incluido, pero Silveira salvó. En la siguiente jugada, el 'embajador' anotó, pero no sumó en el marcador.

Quintero ejecutó el tiro de esquina, Mateo García conectó de cabeza y Mauro Silveira respondió con una atajada, con la pelota estrellándose además en el travesaño. En la segunda jugada, Beckham Castro peinó el balón y habilitó a Jorge Arias, que marcó también con un remate de cabeza. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Rivera anuló la anotación por posición adelantada del defensor azul.

Junior le apostó a defender y salir al contrataque, mientras que Millonarios dominó sin mucha claridad. Al 71', los 'curramberos' por poco anotan el tercero. Joel Canchimbo ganó en velocidad y sacó un derechazo que Novoa logró despejar con sus manos.

Los azules le pusieron ganas, pero no fueron claros y Silveira estuvo muy seguro. Junior se ubica en la casilla 11 con tres puntos mientras que Millonarios es decimosexto sin ninguna unidad.

Ficha técnica

Millonarios: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex M. Paz, Carlos Darwin Quintero (Sebastián Valencia - 83'), Rodrigo Ureña (David Macalister Silva - 68'), Mateo García, Beckham Castro (Jorge Cabezas Hurtado - 67'), Julián Angulo y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.

Junior: Mauro Silveira, Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera, Guillermo Celis (Jean Pestaña - 74'), Fabián Ángel (Juan David Ríos - 63'), Cristian Barrios, Yimmi Chará (Jannenson Sarmiento - 81'), Joel Canchimbo (Kevin Pérez - 74') y Teófilo Gutiérrez (Luis Muriel - 63'). DT: Alfredo Arias.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Árbitros:



Árbitro Héctor Rivera Nariño Asistente Nro. 1 Miguel Roldán Antioquia Asistente Nro. 2 Wilson Ortiz Norte Cuarto Árbitro Sebastián Bohórquez Cundinamarca VAR Luis Picón Antioquia AVAR Daniel Alzate Caldas

Goles: Teófilo Gutiérrez (27'), Rodrigo Contreras (38') y Jermein Peña (45').