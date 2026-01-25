Luis Javier Suárez tiene 'enamorada' a la hinchada de Sporting; le hicieron su propia canción

El buen presente goleador de Luis Javier Suárez ya está empezando a enamorar a los hinchas del en el Sporting Lisboa; y muestra de eso es el viral video que le ha dado la vuelta a las redes sociales, en donde tienen emotivo gesto con el delantero colombiano.

Y es que, en menos de un año, el atacante ‘cafetero’ se ha ido ganando el cariño y confianza de la afición lusa, ilusionada con levantar aunque sea un título al final de la temporada. Goles, asistencias y lúcidas actuaciones en partidos claves han sido su mejor carta de presentación, para ganarse el respaldo total desde las gradas.

El pasado sábado, como ha venido siendo costumbre en los últimos juegos; Luis Javier Suárez fue titular y volvió a anotar un doblete con Sporting, en la Liga de Portugal. Esto, en el triunfo por 1-2 contra Arouca, que cada vez acerca más a los ‘leones’ a la primera posición de la tabla, peleando ‘mano a mano’ con el Porto por el título.

Marcou marcoooouuu

Marcou outra veeeeeeez ✨️💚 pic.twitter.com/wzW4IRkoeq — ᶜᵃᵐᵃˡᵉᵒᵃ ᵇⁱᶜᵃᵐᵖᵉᵃ 🏆🏆💚 (@marianadvieira8) January 25, 2026

Es por esto que, siendo de nuevo el ‘salvador’ de este Sporting de Lisboa, los hinchas se hicieron sentir desde las tribunas, dedicándole emotivas palabras al delantero colombiano, quien ya tiene su primera canción en suelo portugués.



“Marcó, marcó otra vez; Luis Suárez marcó otra vez”, gritaban los aficionados del ‘león’, que, a pesar de estar en condición de visitante, se hicieron sentir adentro del terreno de juego, enviándole mensajes de apoyo al futbolista colombiano, quien está imparable en su primera temporada en el fútbol portugués.



¡En Sporting están dichosos con ‘Luchito’!

No solo los buenos mensajes se hicieron sentir desde las gradas, sino que también en las redes. Varios aficionados destacaron la actuación del colombiano el pasado sábado y le dejaron emotivas palabras, mostrándose contentos por su llegada a Lisboa.

“El único jugador de la plantilla capaz de mantener una mentalidad competitiva desenfrenada en cada partido. Un fichaje surrealista para el Sporting. Un delantero completo en todos los aspectos”, “sin duda, si todos tuvieran la garra de este chico, seguro que hubiéramos anotado 7 goles, grande Suárez” y “Luis es un jugador quizás con más agallas (demostrado fuera del campo), que ha tenido buenos momentos en los últimos partidos (lo cual es bueno). Ha tenido buenos partidos gracias a un poco de suerte, pero no por falta de consistencia. Me alegro por él, por nosotros”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en X, por parte de la hinchada ‘verdiblanca’.