Yaser Asprilla ilusiona a Girona ya no por su fútbol, sino por millonada que pagará Galatasaray

El mercado de fichajes síguete moviendo en el mundo del fútbol y una de las noticias más importantes de este domingo 25 de enero fue la incorporación del colombiano Yaser Asprilla al Galatasaray, procedente del Girona de España.

El habilidoso volante, que también puede jugar como extremo, llega en con condición de préstamo, luego un irregular paso por el conjunto catalán, donde no logró consolidarse.

Muchos se preguntan por las cifras que se manejaron en esta transferencia y el equipo naranja y vinotinto no tuvo problemas en contar cuanto ganará el 'cafetero' de aquí a mitad de año. "Se ha llegado a un acuerdo con el futbolista profesional Yáser Esneyder Asprilla Martínez y su club Girona Futbol Club SAD para una cesión temporal con opción de compra, a título gratuito, para lo que resta de temporada 2025-2026. La opción de compra está sujeta a solicitud unilateral por escrito de nuestra empresa, y sin dicha solicitud no surgirá ninguna obligación. El jugador recibirá un salario neto garantizado de 1.200.000 € para la temporada 2025-2026", se lee en el comunicado.

Yaser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray - Foto: Galatasaray Oficial

Dicho esto, Asprilla devengará poco más de cinco mil millones de pesos colombiano, un salario importante, pero que para el mercado europeo no es tan alto. Ahora bien, más allá de ese interés personal por facturar una cantidad considerable, los que están deseando que le vaya mejor que nunca son los catalanes. "La operación consta de una cesión con opción de compra —en función de objetivos, a priori de fácil cumplimiento— que rondaría los 23 millones de euros. De concretarse, el Girona recuperaría la inversión realizada en el verano de 2024", reveló el portal español 'Sport', haciendo referencia a los 18 millones de euros más siete en variables que tuvo que pagar el equipo rojiblanco al Watford de Inglaterra.



Lo cierto es que más allá del dinero, Asprilla tiene como misión volver a figurar para convencer al DT Néstor Lorenzo y meterse en la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia para disputar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México de 2026.