"Luis Javier Suárez puede definir un juego en cualquier momento, por eso es un buen fichaje"

El Sporting de Lisboa regresó a la acción de la Liga Portugal con una victoria por 1-2 sobre el Arouca en la jornada 19. Un Luis Javier Suárez en plena forma marcó el gol de la victoria en el minuto 96 para sumar los tres puntos. El delantero repitió su doblete del fantástico triunfo en la Champions League sobre el Paris Saint-Germain para culminar una semana memorable.

“No se trata de los goles, sino de cómo trabaja para el equipo. Lucha muchísimo, trabaja muchísimo y tiene una energía única que impulsa al equipo. Los jugadores saben que está involucrado y que puede decidir un partido en cualquier momento, por eso es un buen fichaje; sabíamos lo que aportaría”, fue el análisis del DT Rui Borges sobre el performance del colombiano.

El partido comenzó con el Sporting tomando el control y sus ataques ganando impulso poco a poco. Suárez fue el primero en entrar al área, seguido por un disparo débil de Geny Catamo que Ignacio De Arruabarrena atajó con facilidad.



Dos centros rasos casi causaron más daño, pero el Arouca logró despejar la defensa a tiempo. Alrededor del minuto 20, el Sporting CP aumentó la presión: un pase de Gonçalo Inácio habilitó a Suárez, quien superó con éxito al portero, pero al intentar colocarse para rematar, el ángulo se redujo y disparó desviado.

Aunque mantuvieron el dominio, al Sporting le faltó agudeza y buscó mayor imprevisibilidad ofensiva alternando posiciones. Luís Guilherme se movió de izquierda a derecha, Francisco Trincão fue desplazado a la izquierda y Catamo se coló hacia el interior, más cerca del delantero. Tras un disparo de Trincão por encima del larguero desde una buena posición, el FC Arouca atacó por primera vez, y el disparo desviado de Barbero fue inmediatamente anulado por fuera de juego.

Casi inmediatamente después, Luis Suárez marcó el primer gol. El delantero, que ha marcado en cinco de sus últimos seis partidos, abrió el marcador en el minuto 35: Maxi Araújo se lanzó por la banda, recibió el balón cerca de la línea de fondo, se lo devolvió al delantero colombiano, y Suárez recortó hacia el interior para disparar con fuerza al fondo de la red.

La ventaja no duró mucho en la segunda mitad, ya que solo tres minutos después de la reanudación, el Arouca dio la sorpresa. Naïs Djouahra amenazó con un disparo que Rui Silva contuvo, y tras esa advertencia, un centro largo encontró a José Fontán en el segundo palo. Este cabeceó el balón hacia abajo para que Barbero rematara a bocajarro sobre la línea de gol e igualara el marcador.

Un segundo chaparrón volvió por un momento, complicando aún más el partido a medida que las ocasiones se igualaban. Los reflejos de Rui Silva fueron necesarios para evitar el gol de Djouahra tras escaparse de su marcador, en otro momento de peligro.

La reacción inmediata del Sporting llegó con un intento descontrolado de Iván Fresneda, y Rui Borges decidió realizar un cambio. Pedro Gonçalves regresó tras casi dos meses de baja por lesión, junto a Morita, por Trincão y João Simões.

Con el paso de los minutos, el Arouca reforzó aún más su defensa. Allison Santos y Zeno Debast inspiraron, aunque sin éxito, y

en el tramo final, fue el equipo local el primero en aprovechar un córner para amenazar. En el otro extremo, Arruabarrena se estiró para despejar por encima del larguero el cabezazo de Hjulmand, a solo seis minutos del final del tiempo reglamentario.

El Sporting volvió a confiar en el instinto de Luis Suárez para decidir el partido, y lo hizo prácticamente en el último disparo. Un centro perfecto de Catamo se coló en el área, donde el colombiano remató de cabeza para poner el 1-2. Antes del pitido final, Matheus Reis, que había sustituido a Debast, recibió una tarjeta roja directa en el banquillo tras la celebración del gol.