Millonarios vs. América; la jugada polémica en El Campín; ¿era penalti para la 'mechita?

América visitó a Millonarios en compromiso de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025, en un juego donde llamó la atención una jugada que en primera instancia pitaron como penalti a favor de los 'diablos rojos', pero tras la revisión en el VAR la misma se declinó. ¡Hubo polémica!

El árbitro Wilmar Roldán sancionó cobro desde el punto blanco para los rojos del Valle del Cauca por una mano de Jorge Arias en el área tras el remate de Jan Lucumí. Pero tras unos instantes, llamaron al juez central desde el VAR para que revisara la acción, y luego de unos minutos de repetir la jugada, se determinó que el movimiento del defensor de Millonarios fue natural; por lo que no fue sancionable como penalti.

Vea acá la jugada:

¿Era penal? ¡Así se vivió la jugada polémica del Millonarios vs. América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/JsmNtYPnTi — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2025