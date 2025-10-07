Síguenos en::
Millonarios vs. América; la jugada polémica en El Campín; ¿era penalti para la 'mechita?

Millonarios vs. América; la jugada polémica en El Campín; ¿era penalti para la 'mechita?

En primera instancia se pitó la jugada como penalti a favor del América, pero tras la revisión del VAR todo cambió. ¡Vea acá la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
La acción de la polémica en Millonarios vs. América por la Liga BetPlay II-2025.
La acción de la polémica en Millonarios vs. América por la Liga BetPlay II-2025.
Foto captura de video de pantalla

