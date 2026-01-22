Síguenos en:
En Vasco da Gama esperan por Marino Hinestroza: "Es un jugador con todas las de la ley"

En Vasco da Gama esperan por Marino Hinestroza: "Es un jugador con todas las de la ley"

Fue el propio entrenador del Vasco da Gama, Fernando Diniz, el que habló de Marino Hinestroza y de lo que le puede aportar el extremo al club. "Es rápido y tiene buena técnica", agregó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Marino Hinestroza en su paso por la Selección Colombia.
Getty

