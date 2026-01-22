En Vasco da Gama esperan por Marino Hinestroza: "Es un jugador con todas las de la ley"

A falta de la confirmación oficial, el destino deportivo de Marino Hinestroza será el fútbol de Brasil, vistiendo los colores del Vasco da Gama. En los 'gigantes de la Colina' compartirá vestuario con tres compatriotas: Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas.

En la ciudad de Río de Janeiro aguardan por la llegada del extremo de 23 años; los hinchas del club están más que ilusionados con el exAtlético Nacional y ese cariño los han demostrado escribiéndole mensajes en sus redes sociales. Precisamente, a Fernando Diniz, director técnico del Vasco da Gama, le consultaron por Marino en rueda de prensa.

Marino Hinestroza aùn no cierra su paso a Boca Juniors. Foto: Atl. Nacional.

"Hinestroza es un jugador con características similares a las de Andrés Gómez, un jugador rápido, con mucha energía física y buena técnica, que estuvo dos años en la cantera del Palmeiras. El año pasado lo seguimos más de cerca en Atlético Nacional", señaló Diniz en su intervención con los medios de comunicación, tras la derrota de su escuadra 1-0 frente a Flamengo por la tercera jornada del Brasileirao.



Dinis sostuvo que tiempo atrás habían intentado incorporar al talentoso futbolista vallecaucano y no dudó en volver a hablar de sus cualidades en el campo de juego.

"Ya habíamos intentado fichar a Hinestroza durante el mercado de fichajes de mitad de año. Creo que es un jugador con todas las de la ley para venir a ayudarnos”, terminó por indicar el DT del Vasco da Gama.

Ahora se espera que en las próximas horas Marino Hinestroza viaje a territorio brasileño para que realice las pruebas médicas y firme el contrato que lo unirá a su nuevo equipo.