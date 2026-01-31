Millonarios vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay I-2026

La cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026 ya está en marcha y uno de los partidos más atractivos se jugará este domingo 1 de febrero. Millonarios recibirá a Independiente Medellín en el estadio Nemesio Camacho el Campín, el cual acogerá 24 horas antes (sábado) el concierto de Homenaje a Yeison Jiménez. ¡Hay preocupación por el estado de la cancha!



¿Cómo llega Millonarios?

Los de la capital llegan a este juego en medio de una profunda crisis. Cero puntos en tres jornadas desencadenaron en la salida del DT Hernán Torres y ahora están en la búsqueda de un entrenador que en una alta probabilidad será extranjero.

Millonarios visitó a Pasto por la fecha 3 de la Liga en el estadio Departamental Libertad. El compromiso que se jugó en medio de fuertes lluvias finalizó con un marcador 2-1 a favor del rival.

Si bien el conjunto local se puso en ventaja sobre el minuto 4 al convertir el primer gol, sobre el 30′, tras una falta en el área hacia Rodrigo Contreras, el ‘Embajador’ igualó el compromiso tras un penal, que el delantero argentino cobró al centro y con potencia.

El equipo 'azul' se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Mateo García en el 45+1′. Para el segundo tiempo, Pasto selló el marcador 2-1 sobre la parte final del juego.



Millonarios enfrentó a Deportivo Pasto, por la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Millonarios

¿Cómo llega Medellín?

El panorama del 'poderoso de la montaña' es prácticamente el mismo que el de Millonarios. Un punto en tres juegos tienen en la cuerda floja al entrenador Alejandro Restrepo.

Medellín viene de empatar en casa 2-2 con el Deportes Tolima. Adrián Parra se fue de doblete para los 'pijaos' mientras que José Ortiz y Enzo Larrosa anotaron para el DIM y rescataron la paridad.

Medellín vs Tolima Liga BetPlay 2026-I - Foto: Colprensa

Hora y dónde ver Millonarios vs. Medellín, en la Liga BetPlay I-2026

Fecha: domingo 1 de febrero.

Hora: 8:10 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Transmisión: televisión cerrada.