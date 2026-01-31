Susto en el Atlético de Madrid; su goleador salió en camilla y fue llevado a un hospital

El delantero noruego del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, ha sido trasladado a un hospital valenciano para someterse a pruebas tras ser retirado en camilla del terreno de juego del Ciutat de València por un choque cabeza con cabeza con el argentino del Levante Matías Moreno.

Levante maçının 26. dakikasında sakatlanan Alexander Sorloth, sahadan sedyeyle çıkarıldı. pic.twitter.com/rJWqMrrdxJ — L'Europe (@leuropefootball) January 31, 2026

"Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", informa el club rojiblanco.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras un saque de esquina, y en el intento su golpeó con fuerza la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta.



Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser retirado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza y sigue en el estadio y en vigilancia para ver cómo evoluciona, informa el Levante.

Publicidad

Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser evacuado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza.