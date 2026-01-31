Escándalo en la NBA; figura fue sancionada con 25 partidos por consumir sustancias prohibidas

Paul George, jugador de los Philadelphia 76ers, fue sancionado este sábado con 25 partidos de suspensión por violar la política antidopaje de la NBA al tomar un medicamento no permitido.

La NBA anunció la suspensión de Paul George en un comunicado e informó de que la suspensión comenzará este mismo sábado en el partido que los 76ers disputan contra los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena.

George, de 35 años, promediaba 16 puntos por partido este año con los 76ers, aunque solo disputó 27 encuentros al convivir con una larga serie de problemas físicos.

Poco después de que la NBA anunciara su suspensión, el ex de Los Ángeles Clippers admitió su error en una nota facilitada a la cadena ESPN.



"En los últimos años he hablado de la importancia de la salud mental y, al buscar recientemente tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo plena responsabilidad por mis acciones y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a los aficionados de Filadelfia por mi mala toma de decisiones durante este proceso", escribió George.

"Estoy enfocado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo cuando regrese", añadió.