Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Escándalo en la NBA; figura fue sancionada con 25 partidos por consumir sustancias prohibidas

Escándalo en la NBA; figura fue sancionada con 25 partidos por consumir sustancias prohibidas

La NBA no tuvo piedad con una de las estrellas de la NBA, tras confirmarse el consumo de un medicamento que viola la política antidopaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores de los Philadelphia 76ers.
Jugadores de los Philadelphia 76ers.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad