Millonarios presentó a su entrenador; "un nuevo ciclo comienza en el embajador"

Millonarios no vive su mejor momento. El 2026 inició con derrota con River Plate y empate frente a Boca Juniors, pero lo importante llegó en la Liga BetPlay I. Allí, el arranque fue alarmante y se habló de crisis, ya que perdió 2-1 contra Atlético Bucaramanga, 1-2 con Junior de Barranquilla y 2-1 frente a Deportivo Pasto. Razón por la que se tomaron cartas en el asunto.

Luego de caer con el conjunto 'volcánico', se puso punto final al proceso del entrenador, Hernán Torres. Desde ese momento, se dio inicio a la búsqueda de su reemplazo y este domingo 1 de febrero, lo confirmaron a través de un comunicado oficial, emitido en su página web y redes sociales. Fabián Bustos, estratega argentino, fue el elegido y firmó por un año.

"Nacido en Córdoba, Bustos ha construido una sólida trayectoria en el fútbol sudamericano, destacándose por su liderazgo, competitividad y capacidad para potenciar a sus equipos en escenarios exigentes. A lo largo de su carrera, ha dirigido a Manta, Deportivo Quito, Imbabura Sporting Club, Técnico Universitario, Macará y LDU Portoviejo, todos en Ecuador", informaron.

Pero no fue lo único, ya que añadieron que "posteriormente, vivió uno de los capítulos más importantes de su trayectoria en Delfín, institución en la que además se desempeñó como director deportivo y con la que alcanzó el título del fútbol ecuatoriano".



"Su camino ganador continuó en Barcelona SC de Guayaquil, club al que dirigió en dos periodos (2020 y 2022) y con el que también se consagró campeón en Ecuador, consolidando su reputación como un entrenador de grandes retos", puntualizó el conjunto 'embajador', antes de seguir resaltando los equipos en los que ha estado.

Publicidad

"Su experiencia incluye pasos por Santos, América-MG, Universitario de Deportes donde fue campeón del fútbol peruano y Olimpia, reafirmando su perfil competitivo en algunos de los clubes más importantes del continente", afirmaron. Además, dieron a conocer el cuerpo técnico que acompañará a Fabián Bustos.

"El nuevo director técnico estará acompañado por un cuerpo técnico de amplia experiencia, conformado por Edgardo Adinolfi como asistente técnico, Jonathan Mejía como analista de video y Marcos Conenna como preparador físico", agregó Millonarios, que midió fuerzas con Medellín, este domingo 1 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

"Bustos es reconocido por impregnar a sus equipos de intensidad, personalidad y mentalidad ofensiva, construyendo conjuntos protagonistas que compiten con determinación y siempre buscan el arco rival. Su enfoque estratégico, disciplina táctica y hambre de triunfo se alinean con la historia y la grandeza de Millonarios", sentenciaron.