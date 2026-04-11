Millonarios vs. Santa Fe; el azul no se guardó nada, lista con Falcao y Rodrigo Contreras, al frente

Este domingo 12 de abril, Millonarios e Independiente Santa Fe se pondrán cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

Y horas antes de este importante compromiso para ambos equipos, en sus intenciones de clasificar a las finales para este primer semestre; el cuadro ‘embajador’ anunció a los futbolistas convocados, con los que buscarán el triunfo ante su gente.

Evidentemente, dentro de los nombres que más llamaron la atención en el ‘estelar’ listado de Fabián Bustos, es el de Radamel Falcao García, quien nuevamente estará disponible para el ‘azul’ en un duelo de Liga BetPlay.

Falcao García, delantero colombiano de Millonarios, celebra su primer gol en la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

¿Cuáles son los convocados de Millonarios, para el duelo con Santa Fe?

Mientras el cuadro ‘cardenal’ tiene cuatro ‘dolores de cabeza’, con los futbolistas que llegan permeados por problemas físicos para este compromiso; en las toldas de los ‘azules’ no se guardan absolutamente nada y, luego de perder entre semana por Copa Sudamericana, ahora buscarán reivindicarse en condición de local por Liga.



Para el arco, los elegidos por el estratega argentino fueron Guillermo De Amores y Diego Novoa, quien es el perfilado a aparecer en el onceno inicial, teniendo en cuenta que ha venido siendo frecuente titular durante los últimos juegos.

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En defensa, Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás fueron los convocados para enfrentar a Millonarios; serán los encargados de dar ese juego inicial y dar seguridad en la parte de atrás.

¡Mañana tenemos Clásico Capitalino! 🔥💙



Conoce la lista oficial de convocados, presentada por @CervezaAndinaCo, para el partido frente a Santa Fe. Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/x3XaJqm9xl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 11, 2026

Ya en el mediocampo, el entrenador ‘embajador’ convocó a Carlos Darwin Quintero, David Macalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo; siendo estos los encargados de darle juego y solidez en la mitad de la cancha al equipo.

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Pero más adelante, en la línea del ataque, es donde Fabián Bustos dio la gran sorpresa con la convocatoria de Radamel Falcao García, quien hace unos días jugó en Sudamericana, pero en Liga no había sumado minutos desde el 14 de febrero por lesión.

Sin embargo, ahora el ‘Tigre’ nuevamente se espera que tenga acción contra Santa Fe este domingo en una edición más del clásico capitalino, en el que Millonarios también contará en ataque con la presencia de Beckahm Castro, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Este encuentro está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana), este domingo 12 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ambos equipos llegan fuera de los ocho; necesitados de un triunfo para seguir con vida.