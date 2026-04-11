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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Santa Fe; el azul no se guardó nada, lista con Falcao y Rodrigo Contreras, al frente

Millonarios vs. Santa Fe; el azul no se guardó nada, lista con Falcao y Rodrigo Contreras, al frente

A horas de que ruede la pelota en El Campín; Fabián Bustos anunció el listado de futbolistas convocados para el clásico contra Santa Fe, este domingo por Liga. ¡Hubo una gran sorpresa!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Falcao García y Rodrigo Contreras, delanteros de Millonarios.
Falcao García y Rodrigo Contreras, delanteros de Millonarios.
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