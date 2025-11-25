Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno y el licor en el que se ha gastado más de mil millones: “He tomado 3.000 botellas”

Dayro Moreno y el licor en el que se ha gastado más de mil millones: “He tomado 3.000 botellas”

"Llevo más de 22 años tomando", contó Dayro Moreno en viral video que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, donde también reveló los millones que ha gastado en 'trago'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno, máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025.jpg
Dayro Moreno, inalcanzable en Copa Sudamericana 2025.
Foto: Once Caldas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad