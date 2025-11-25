Dayro Moreno y el licor en el que se ha gastado más de mil millones: “He tomado 3.000 botellas”

Con el Once Caldas eliminado de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay II-2025; Dayro Moreno nuevamente vuelve a dar de qué hablar, por viral video en el que dio reveladoras declaraciones sobre su vida personal.

Y es que, si bien el futbolista tolimense ha aceptado su gran gusto por las bebidas alcohólicas a lo largo de su vida; poco se sabe de cuáles son sus preferidas y cuánto dinero ha gastado en los más de veinte años que lleva tomando.

Es por eso que, en charla con el influencer ‘elnegroestaclaro’, Dayro reveló y contó a profundidad varios detalles de su vida personal, respecto a ese tema que mucho genera curiosidad en sus seguidores.

“Yo llevo como unos 22 años tomando. El licor que más me gusta es el Tequila y la botella que más me gusta vale por ahí unas quinientas lucas”, sentenció el tolimense, dejando claro que el licor de su preferencia tiene un valor de medio millón de pesos colombianos.



Sin embargo, eso no es todo, pues Dayro Moreno también dio curioso dato, que hizo reír a más de uno: “A mí me gusta el Don Julio 70 años; de esas a lo largo de mi vida yo creo que me he tomado por ahí unas tres mil”.

Ante estelar cifra, el influencer hizo cuentas con el goleador de Once Caldas para saber cuánto dinero se ha gastado tomando solo esa botella en específico; cabe aclarar. ¡Las cifras sorprendieron!

“Se ha tomado 1.500.000 millones de pesos”, dijo el entrevistado, quien también le dejó mensaje al goleador, enfatizando que con toda esa plata “pudo haber construido un apartamentote y lo ponía en arriendo”.

No obstante, para Dayro Moreno esas no son penas y, aunque aceptó que la idea es buena, al final dejó claro que se la gozó: “Sí, pero bueno; lo importante es que disfruté”.

