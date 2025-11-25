Hernán Torres destapó número de refuerzos y posiciones que lo desvelan para armar a Millonarios 2026

El técnico de Millonarios, Hernán Torres se destapó y habló de las posiciones que busca reforzar en Millonarios para volverlo a poner en lo más alto del fútbol colombiano. En la rueda de prensa de la presentación del nuevo director deportivo del azul, Ariel Michaloutsos; el entrenador respondió de frente sobre lo que cree necesita para mejorar la plantilla.

De acuerdo con Torres serían al menos siete los jugadores que requiere el equipo. "Hemos mirado puestos en las líneas, yo les puedo decir que en más de cuatro o cinco posiciones hemos estado pidiendo. Necesitamos un lateral izquierdo, necesitamos un volante de primera línea, necesitamos dos interiores, dos extremos y un delantero. Y el diez que ya llegó que es Darwin (Quintero)".

Sin embargo, el tolimense fue claro en que las contrataciones no se logran de un momento a otro y que no pueden revelar nombres a la ligera, "lo que pasa es que se están haciendo todas las gestiones para conseguirlos, lograrlos, eso no se consigue de la noche a la mañana y hasta que no se cierren las posibilidades; no se pueden dar a conocer".



Además, fue enfático en decir que al 'embajador' le valen más los fichajes que a los demás equipos de nuestro país. "Ustedes saben que si Millonarios se interesa por un jugador, si vale dos pesos, a Millonarios le vale veinte. Entonces, todos esos temas tienen un proceso, el cual se está haciendo, en el cual yo soy testigo que se está haciendo porque yo soy presente y estoy presente en todas las reuniones que se están haciendo sobre el tema de jugadores, con la junta directiva, ahora que llegó Ariel, estamos en esa conformación de armar un grupo que sea sólido y que de verdad garantice lo que es Millonarios en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional".

Enrique Camacho, presidente de Millonarios Foto: Colprensa

Qué le dijo Camacho a la hinchada

Por otro lado, el presidente del equipo capitalino, Enrique Camacho, aprovechó la rueda de prensa para pedirle disculpas a la hinchada por los malos resultados que tuvo el equipo en el torneo finalización. "A la hinchada, pues, con el respeto que le tenemos, el agradecimiento por el acompañamiento que siempre nos da, lo primero que tenemos que decirles es ofrecerles disculpas, ofrecerles disculpas porque realmente el segundo semestre no fue lo que habíamos deseado, no era lo que habíamos planeado".

Además agregó que "después de haber clasificado durante nueve semestres consecutivos a los octagonales, a los cuadrangulares, de haber tenido siempre un objetivo fundamental, que es ganar el título, ser campeones, que es lo que siempre tiene que hacer Millonarios cuando sale a la cancha, pues por eso yo hablo de que no lo logramos, de que hubo un fracaso porque no llegar a los cuadrangulares es algo que es obligatorio en el caso de Millonarios. Lo luchamos mucho, hicimos todo lo posible, hicimos las variantes que se requerían en su momento, pero lamentablemente eso no se alcanzó", cerró.