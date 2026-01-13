Dura crítica de directivo de San Lorenzo contra Jhohan Romaña; "hace circo en la cancha"

Jhohan Romaña sigue sin resolver su traspaso a River Plate. El defensa colombiano ha sido nombrado como uno de los posibles fichajes del equipo 'millonario' desde el inicio del mercado, sin embargo, su situación sigue sin resolverse a pocos días de iniciar la liga argentina.

Mientras su posible llegada a River se mantiene como uno de los temas más comentados por la prensa argentina, un dirigente de San Lorenzo lanzó unas fuertes declaraciones contra el central por su manera de querer dejar a su equipo. "Es un mal tipo, hizo todo lo posible para irse libre. Hace circo en la cancha...", fueron las palabras de Ulises Morales, vocero del club, en una reunión de la Comisión Directiva, en la que estuvieron presentes 30 socios.

El jugador de 27 años fue una de las figuras de San Lorenzo a lo largo de la temporada 2025, debido a la gran seguridad que brindaba en defensa, por lo que es uno de los jugadores más valorados en el mercado del fútbol argentino, y por eso su club no lo quiere vender a cualquier precio. El presidente del 'gigante de Boedo', Sergio Constantino, contó la oferta que 'la banda cruzada' le hizo para adquirir los servicios del 'cafetero'. "No vamos a rifar el patrimonio del club. River ofreció por Romaña u$s 2.600.000 brutos por el 50%, con la posibilidad de comprar el otro 50% a pagar en tres años o una multa en un pago".

En la última temporada, el exAustin jugó 36 partidos, siempre como titular, en los que realizó dos asistencias, además de irse expulsado en tan solo una ocasión. Su desempeño ha llamado la atención del técnico Marcelo Gallardo, quien lo buscaría para fortalecer la zona defensiva del club, en su intento de volver a conquistar la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y luchar por levantar la Copa Sudamericana, a la que no asistía desde el año 2015.



Jhohan Romaña en San Lorenzo AFP

Sin embargo, la última información del noticiero 'SportsCenter', de 'ESPN' señala que la llegada de Romaña a River estaría a punto de caerse, al igual que el fichaje del extremo de Vélez, Maher Carrizo, el cual estaría más interesado en partir a Europa, que en recalar en el gigante sudamericano. Por ahora, habrá que esperar a ver el desenlace de la novela del futuro del central de nuestro país, que buscaría salir de San Lorenzo pero todo dependería de que los clubes se pongan de acuerdo en el aspecto económico, en el que por ahora continúan con diferencias.