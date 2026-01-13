Miguel Ángel Borja y la verdad de su paso a Cruz Azul, de México; “están armando show”

Del fichaje de Miguel Ángel Borja aún se habla después de 2 semanas de permanencia suya en México, ya que no ha logrado firmar su vinculación oficial a la escuadra por no haber cupo de extranjeros para él.

Sin embargo, el argentino Agustín Palavecino se unió mucho después al plantel y debutó con gol en la derrota 2-1 de visitante frente a León, por la primera fecha de la Liga MX.

Al respecto, el informativo digital Mediotiempo.com explicó que la complicación tendrían que ver con algunas diferencias surgidas en las últimas horas.

En consecuencia, se descartó su aparición en la segunda jornada de la liga mexicana, el miércoles 14 de enero a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, contra el Atlas de Guadalajara en la ciudad de Puebla, casa del elenco azul en la presente competición.



Las palabras del representante de Miguel Borja

Juan Pablo Pachón, representante del futbolista, señaló hace algunas horas y en palabras entregadas a 'Blu Radio' que todo depende de que haya espacio en la nómina: “Estamos esperando simplemente el cupo, que se libere el cupo de extranjero para que lo inscriban".

Incluso, negó una posible crisis en la charla que tuvo con el espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet. "Están armando ‘show’ donde no lo hay”, agregó Pachón.

Además, que versiones periodísticas dicen que el popular ‘Colibrí’ ya no está en México, tal y como lo consignaron también este martes.

“Miguel Ángel Borja regresó a Colombia”, según prensa mexicana

El diario deportivo Récord publicó el 13 de enero que el atacante de 32 años de edad abandonó territorio azteca.

“El delantero dejó México, regresó a Colombia después de estar 15 días en nuestro país, se espera que todo se resuelva pronto”, indicó el periódico.

Y agregó, que se desplazó con sus seres queridos, aunque no de manera definitiva: “Aprovechó para viajar y dejar a su familia, con la expectativa de volver”.

Ahora habrá que esperar lo que suceda en las próximas horas con Borja, quien viene de estar durante varias temporadas con River Plate, de Argentina. Incluso, antes del tema de Cruz Azul, el cordobés sonó para defender los colores de Boca Juniors, algo que no pasó de ser un rumor propio del mercado de fichajes.