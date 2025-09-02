Millonarios y una noticia de última hora; se confirmó baja sensible para Copa BetPlay

Hace un par de minutos, Millonarios confirmó lamentable noticia, a hora de enfrentar a Envigado por el duelo de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay.

Se trata de la lesión de Guillermo de Amores, quien solo hace un par de semanas llegó al cuadro 'embajador' como nuevo fichaje para este segundo semestre. No obstante, a causa de una molestia sufrida en su pierna izquierda, no pudo ser tenido en cuenta por Hernán Torres para el duelo de este miércoles 3 de septiembre.

"Millonarios FC informa que, tras realizarse pruebas diagnósticas,el jugador Guillermo de Amores presenta una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda. El jugador ya trabaja en su recuperación", indicó de entrada el comunicado 'embajador', que reveló las causas por las que el golero uruguayo no apareció en el listado de viajeros a territorio antioqueño.

Por otra parte, independiente a que Guillermo de AMores ya inició su proceso de recuperación, es importante recalcar que desde Millonarios hay escepticismo sobre la fecha determinada en la que nuevamente vuelva a los terrenos de juego.

"Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Guillermo le deseamos pronta recuperación!", agregó el equipo azul en el comunicado, que compartió a través de sus redes sociales.

