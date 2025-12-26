Néstor Lorenzo recibió una importante distinción que motiva de cara al Mundial 2026

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Allí, resaltó el nombre de Néstor Lorenzo, al frente de la Selección Colombia, dentro del top 10.

De la Fuente ha liderado el ranking de 2025 con 136 puntos, por delante del también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

España, que ha cerrado 2025 como número uno de la clasificación de la FIFA, confirmó este año su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El técnico de La Rioja (Haro, 1961) dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania.



Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

Top 10 de mejores seleccionadores del año – IFFHS