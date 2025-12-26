Figura del fútbol mundial fue vista en reconocida fiesta en Colombia; ¿fichará con algún club?

La lluvia no fue impedimento cuando miles de personas se apostaron sobre la Autopista Suroriental de Cali, para ver a más de 2.200 artistas desfilar en el tradicional Salsódromo, una gigantesca pista de baile donde los trajes de colores fueron protagonistas y se llevaron los aplausos del público.

El evento, que dio inicio a la versión 68 de la fiesta más popular de la capital del Valle del Cauca, la Feria de Cali, tuvo como lema 'Del barrio pa’l mundo', recordando la transformación cultural de la ciudad y por qué es conocida como la 'capital mundial de la salsa'.

"Ahora sí podemos decir que arrancaron los seis días más alegres para los caleños, donde la reconciliación será la clave para que nos unamos, diciéndole a todos que Cali es donde deben estar", expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El desfile se abrió con el bloque 'Cali a vapor', que recreó los inicios de la salsa y su vínculo con el crecimiento económico de la ciudad a través de los antiguos sistemas de transporte. Luego apareció 'El tren de cercanías', protagonizado por niños que simbolizan la esperanza de progreso y transformación para la capital del Valle.



Arturo Vidal, jugador de la selección chilena, en el partido contra Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

La tercera ala rindió homenaje a la Cali deportiva y a los eventos internacionales que posicionan a la ciudad en el mapa global. Posteriormente, el cuarto bloque estuvo dedicado a la mujer y la identidad, destacando su fortaleza, liderazgo y papel fundamental en la cultura de Cali, la principal ciudad colombiana del Pacífico.

No le podía fallar a la feria de Cali @kingarturo23 Arturo Vidal pic.twitter.com/ohYfa2uztJ — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) December 25, 2025

El cierre llegó con la fiesta del pueblo, una evocación de las celebraciones barriales que confluyeron en la gran fiesta colectiva que representa la Feria de Cali. La 'salsa y control' estuvo a cargo de Ángel Lebrón, uno de los fundadores de la orquesta de Los Hermanos Lebrón, quien, con su ritmo, recordó varias canciones que son la banda sonora de la ciudad.

La carroza “Cali es donde debes estar” tuvo invitados de lujo✨



🗣️La sorpresa de la noche fue el futbolista chileno Arturo Vidal 🇨🇱 disfrutando de la feria de Cali, junto al exfutbolista colombiano Fabián Vargas, Tatiana Girardi, Elizabeth Timbali, Estefany Leal, entre otros. pic.twitter.com/jRwsAGwP4B — Secretaría de Turismo de Cali (@SecTurismoCali) December 26, 2025

Publicidad

Sin embargo, hubo una persona que se llevó las miradas y fue Arturo Vidal. El mediocampista, que vistió las camisetas de Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense, fue visto en medio de la celebración del primer día de Feria de Cali.