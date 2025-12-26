Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del fútbol mundial fue vista en reconocida fiesta en Colombia; ¿fichará con algún club?

Figura del fútbol mundial fue vista en reconocida fiesta en Colombia; ¿fichará con algún club?

Mientras que varios equipos confirman altas y bajas, en un agitado mercado de pases en Colombia, una estrella del fútbol sorprendió con su presencia en nuestro país.

Por: EFE
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal y otras figuras en un partido del Fútbol Club Barcelona
Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal y otras figuras en un partido del Fútbol Club Barcelona
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad