América, Millonarios y Medellín; un año sin títulos: las decepciones en el fútbol colombiano

El 2025 está a punto de terminar, y en el ámbito del fútbol colombiano, dejó como balance que el equipo que lidera el 'todos contra todos' no es el que siempre queda campeón al final del semestre. Santa Fe y Junior de Barranquilla levantaron el trofeo en los dos certámenes del año que está a punto de concluir, pero así como 'leones' y 'tiburones' redondearon con un nuevo premio, otros clubes terminaron como las decepciones.

En este último ítem se podrían mencionar escuadras con historia y renombre de nuestro FPC, pero que a pesar que intentaron que el barco no naufragara, terminaron en aguas profundas. Así las cosas, en Gol Caracol le hacemos un repaso de aquellos equipos y jugadores que no tuvieron un 2025 esperado, fueron un completo fiasco.

Las decepciones del 2025 en el fútbol colombiano:

Millonarios se estrena contra Bucaramanga y cierra en Valledupar Foto: Millonarios FC.

Millonarios:

El 2025 fue agridulce para el cuadro 'embajador'. Ni con David González ni Hernán Torres en el banco técnico pudieron ser protagonistas. No hubo el fútbol esperado, ni tampoco los refuerzos de talla que pide y exige un club histórico como lo es Millonarios en el rentado local. Precisamente, esos fichajes de renombre y el mal desempeño en lo deportivo del club fueron las constantes protestas y reclamaciones de los hinchas azules en alguno que otro juego de local en el estadio El Campín; tal cual sucedió el día que lanzaron zapatos desde las tribunas.



En esta temporada irregular, Millonarios quedó eliminado muy pronto de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas y quedaron por fuera de la Copa BetPlay. Lo positivo del 2025 es que consiguieron entrar en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, certamen de la Conmebol donde enfrentarán en duelo único a Atlético Nacional.



América de Cali:

Fue un 2025 sin títulos para los 'escarlatas'. Un año en donde desfilaron cuatro técnicos por el banco: Jorge 'Polilla' Da Silva, Gabriel Raimondi, Álex Escobar y David González. Fue bajo la estrategia de este último que lograron una mejoría en su fútbol y desempeño; sin embargo, no alcanzó para disputar una final, ya fuese en la Liga o Copa BetPlay.

También jugaron Copa Sudamericana, pero no pasaron de los octavos de final al ser eliminados de manera estrepitosa 4-1 en el global por Fluminense. Hay que indicar que América fichó para este certamen de la Conmebol a Juan Fernando Quintero, pero no tuvo el rendimiento esperado. Jugó cuatro torneos y no ganó ninguno.

Independiente Medellín. COLPRENSA.

Independiente Medellín: El rojo antioqueño hizo un gran un esfuerzo en el año, pero al final no ganó nada. Dominó en las tablas de la Liga y también en la de la reclasificación. Llegó a disputar las finales de la Liga I-2025 y la de Copa BetPlay; no obstante, se quedó con las manos vacías, perdiendo con Santa Fe y Atlético Nacional, su clásico rival. Los de Alejandro Restrepo mostraron un fútbol dinámico a lo largo del 2025, pero en compromisos cruciales y decisivos, eso les faltó. Lo positivo es que en el 2026 jugarán desde la fase 2 en la Conmebol Copa Libertadores.

Deportivo Cali:

Un nuevo año en que los 'azucareros' no lograron brillar en lo deportivo, y eso sumarle que tuvieron crisis en lo financiero. Si bien en la plantilla hubo jugadores competitivos y de experiencia, no fue suficiente para llegar a las instancias finales de los campeonatos locales. Además, el sanear las deudas y la reestructuración del equipo fue a lo que le apostó la institución.

Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero tuvieron mejoría en su fútbol, y ahora para el 2026 con la inflexión financiera de IDC Network esperan consolidar un proyecto deportivo y volver a estar en los lugares de privilegio del fútbol colombiano. Para el 2026 ya hicieron grandes contrataciones como el fichaje de Juan Ignacio Dinneno y del arquero peruano, Pedro Gallese.