Muerte de Santiago Castrillón causó dolor en Millonarios y en el fútbol colombiano; conmovedor

El futbolista colombiano Santiago Castrillón, de 18 años y número 10 de la división juvenil del club Millonarios, murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 frente a Santa Fe, informó el equipo capitalino. Este lamentable hecho trajo consigo reacciones del propio club 'embajador', de jugadores tan representativos como Falcao García, quien dejó un mensaje en su cuenta de instagram, de la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, de la Acolfutpro e igualmente de otros clubes y de seguidores de los 'embajadores'.

Según detalló Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche.

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10" y destacó no solo su talento, sino también su alegría y pasión por el juego.



La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, ha provocado múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

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El veterano delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, lamentó la pérdida y aseguró: "Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante", dijo, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios Sub-20 - Foto: Millonarios Oficial

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) recordó que el jugador, oriundo de Bucaramanga, había sido convocado recientemente a la selección sub-19, bajo la dirección técnica de César Torres, y resaltó su entrega y compromiso dentro de la cancha.

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"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego", expresó la FCF en un comunicado.

Acá algunos de los mensajes del fútbol colombiano por muerte de Santiago Castrillón

En nombre de los futbolistas profesionales de Colombia, ACOLFUTPRO envía un 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨́𝐧.… pic.twitter.com/MRu1On8bz2 — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 23, 2026

𝗟𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼́𝗻



🔗 https://t.co/6Se4fH4YIH pic.twitter.com/Xrqp3WbIDB — FCF (@FCF_Oficial) March 23, 2026

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios.



Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento.



Q.E.P.D pic.twitter.com/G8qB9YFAzH — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 23, 2026