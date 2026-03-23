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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Muerte de Santiago Castrillón causó dolor en Millonarios y en el fútbol colombiano; conmovedor

Muerte de Santiago Castrillón causó dolor en Millonarios y en el fútbol colombiano; conmovedor

Muestras de solidaridad se han presentado en las últimas horas ante la noticia del fallecimiento de Santiago Castrillón, quien era una promesa de Millonarios y que jugaba en la Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Santiago Castrillón (QEPD).
Santiago Castrillón (QEPD).
Santiago Castrillón.

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