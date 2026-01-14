Antoine Griezmann y el golazo con el que salvó de un papelón al Atlético de Madrid en Copa del Rey

Un golazo del francés Antoine Griezmann en el minuto 61 dio al Atlético de Madrid la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey de España tras imponerse, sin brillo, al Deportivo, que soñó con la prórroga con un cabezazo del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 79.

Pese a tener enfrente a un rival de inferior categoría, al Atlético le costó dominar el juego. El duelo de Riazor evidenció el problema del equipo rojiblanco lejos del Metropolitano. A los de Simeone les faltó creatividad en la línea de ataque. Con Baena desdibujado, la apuesta por Marcos Alonso y Johnny Cardoso en la medular resultó un desastre.

El Atlético echó de menos la mejor versión de Julián Álvarez. A cinco meses del inicio del Mundial, el argentino sigue sin reencontrarse con el gol y eso es un problema para su equipo. Solo apareció en el arranque del duelo con un remate de cabeza y en el último suspiro del primer acto con una picada que sacó Parreño.

El Dépor, espoleado por su afición, no se arrugó en ningún momento. Pese a que Antonio Hidalgo dejó en el banquillo a su futbolista más desequilibrante, el extremo Yeremay Hernández, el equipo coruñés aprovechó la visita del Atlético para ofrecer una muestra de su potencial. Supo sufrir cuando el rival apretó, pero también mostró ambición para lanzarse al ataque, especialmente cuando Mario Soriano entró en escena. El exfutbolista rojiblanco es la brújula deportivista.



El partido nació con un ritmo frenético. El lateral italiano Matteo Ruggeri fue el primero en amenazar con un disparo que se estrelló en el poste. El Dépor superó ese primer susto con trabajo y un cabezazo muy centrado del neerlandés Zakaria Eddahchouri, antes de que, al filo del descanso, el Atlético rozase el 0-1 con la picada de Julián y un potente disparo de Griezmann que salvaron entre Parreño y el larguero.

Publicidad

El Dépor salió con una marcha más en el segundo tiempo y no tardó en asustar al Atlético con otro remate de Zakaria que, después de rebotar en Hancko, obligó a Musso a lucirse. Simeone no parecía contento con el rendimiento de los suyos e hizo un triple cambio. Almada, Barrios y Sorloth sustituyeron a Molina, Baena y Julián Álvarez.

Hidalgo también refrescó su once con Luismi Cruz y el italiano Mulattieri. Riazor soñaba con revivir una noche como las del ‘SuperDepor’. Pero una falta del belga Noubi sobre Johnny Cardoso al borde del área estropeó la fiesta blanquiazul. El francés Griezmann, como había hecho en la última visita del Atlético al estadio coruñés en 2017, mostró su calidad con un sutil toque. El balón acabó en la escuadra ante la mirada de un impotente Parreño.

Antoine Griezmann with a beautiful freekick and he celebrates it in style... by taking off the captain's armband and kissing the Atleti badge. ❤️🤍pic.twitter.com/3t0RlxzZmP — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 13, 2026

Publicidad

El 0-1 era demasiado inquietante para el Atlético, que tiró de oficio para evitar otro golpe apenas unos días después de caer ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa. El Dépor se recompuso y en un cabezazo de Mulattieri (min.79) tuvo su oportunidad para mandar el partido a la prórroga, antes de que Simeone reforzase su defensa con la entrada del central uruguayo Giménez.