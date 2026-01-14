Síguenos en:
Antoine Griezmann y el golazo con el que salvó de un papelón al Atlético de Madrid en Copa del Rey

Atlético de Madrid clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras vencer 1-0 al Deportivo La Coruña, gracias a un gran gol de tiro libre del internacional francés Antoine Griezmann.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid.
