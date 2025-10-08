Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Murió Miguel Russo, técnico que fue campeón con Millonarios en la estrella 15

Murió Miguel Russo, técnico que fue campeón con Millonarios en la estrella 15

Miguel Russo venía con quebrantos de salud desde ya hace varias semanas, que lo obligaron a apartarse de los entrenamientos de Boca Juniors, de Argentina. En el azul de Bogotá dejó gratos recuerdos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, hospitalizado por infección urinaria.jpg
Miguel Ángel Russo
Foto: Boca Juniors.

