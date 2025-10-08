Leonardo Castro se pronuncia sobre su futuro; "estamos terminando conversaciones"

Millonarios logró una agónica victoria 2-1 frente al América de Cali en el estadio el Campín, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. El cuadro embajador perdía con gol de Jan Lucumí hasta el minuto 75, pero gracias a un remate de media distancia de Dewar Victoria y un penal convertido por Leonardo Castro, logró remontar el juego y llevarse los tres puntos.

Precisamente, Leonardo Castro, ha sido tema de conversación en el último tiempo, porque en diciembre finaliza su contrato con el equipo azul, y eso ha generado incertidumbre en la hinchada capitalina, que no quiere perder a su goleador para la siguiente temporada. Sin embargo, todo parece que va por buen puerto, según palabras del propio jugador, que estuvo en la rueda de prensa luego al juego con los 'escarlatas'. "El tema va bien, siempre he dicho que la primera palabra la tiene Millonarios, estamos terminando conversaciones y muy pronto puede llegar el tema de la renovación".

El caucano no anotaba un gol desde el 30 de marzo de este año, frente a Alianza de penalti, el mismo día en el que sufrió una grave lesión que lo tuvo fuera de las canchas por un largo tiempo. Por lo que esa anotación fue muy especial para el atacante, que se vio con lágrimas tras meter el penalti que le dio el triunfo ayer a Millonarios.



Desde su llegada a Millonarios en 2023, Leonardo Castro ha sido una de las grandes figuras del club. En su paso por el equipo ha anotado 51 goles y ha dado siete asistencias en todas las competiciones, consolidándose como pieza esencial en el esquema ofensivo de los 'embajadores'. Además, consiguió los títulos de Liga BetPlay 2023-I y la Superliga BetPlay en 2024. Su liderazgo dentro del vestuario también ha sido clave para mantener la cohesión del grupo en momentos decisivos.

Con la victoria ante América, Millonarios recuperó confianza y se mantiene firme en la pelea por los cuadrangulares, con su capitán de ataque más comprometido que nunca con el proyecto azul. El 16 veces campeón se ubica ahora en la posición 12 de la tabla con 17 puntos, a tres unidades del último clasificado parcialmente a las finales, el Deportivo Cali.



¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

El conjunto capitalino volverá a tener acción este miércoles 15 de octubre, enfrentando al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la jornada 15 de la Liga BetPlay 2025-2.