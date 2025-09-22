Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nació nuevo apodo en el fútbol colombiano; a jugador le dicen 'el rey del penalti'

Nació nuevo apodo en el fútbol colombiano; a jugador le dicen 'el rey del penalti'

En 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', se realizó un análisis de lo que viene sucediendo fecha a fecha del fútbol colombiano y salió a relucir una particular situación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Foto genérica del fútbol colombiano
Foto genérica del fútbol colombiano
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad