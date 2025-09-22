Nació nuevo apodo en el fútbol colombiano; a jugador le dicen 'el rey del penalti'

Uno de los partidos más emocionantes y bien disputados en la fecha 12 de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano se jugó en el estadio Atanasio Girardot, en donde Independiente Medellín y Junior de Barranquilla empataron a dos goles. Y precisamente a ese compromiso, le dedicaron un espacio en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, y le pusieron la lupa a un jugador en particular.

Se trata del atacante José Enamorado, quien fue un constante dolor de cabeza para los defensores del 'poderoso' y además de eso; le hicieron una falta de penalti que fue decretado por el árbitro Jairo Mayorga tras una acción con el defensor José Ortiz.

Y al referido Enamorado le surgió un nevo apodo. "Es el rey del penalti, es un experto en ser un fabricante de penaltis, ese es José Enamorado. Pero ojo, que juega al borde del reglamento. Desde Víctor Lugo no se tenía un fabricante de penaltis como Enamorado", explicó inicialmente Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

José Enamorado con Junior vs. Deportivo Pereira, en juego de lo cuadrangulares. Foto: Colprensa

Del tema también dio su concepto el analista arbitral Jorge Ramírez, quien complementó y dijo que "venimos hablando de Enamorado y ahí, los árbitros deben estar preparados para lo que él hace, tienen que mirarlo antes de los partidos, hablar con sus asistentes y que los ayuden para decretar lo correcto, porque es un jugador que en la mayoría de las veces simula. Miren que cae y ahí mismo mira al árbitro".

Publicidad

El profesor Nelson Gallego también intervino y apuntó que "ese muchacho es muy vivo. Qué hábil es Enamorado para el penalti y lo que van a tener que hacer los defensores rivales es aprender a marcarlo. Él llega (al área rival) y para. Es muy complicado".

En 'Jugada Maestra' también complementaron el tema repasando imágenes de varios penaltis que le han decretado a los 'tiburones' y al jugador en mención no solamente en el fútbol de nuestro país, sino también en torneos internacionales de la Conmebol.