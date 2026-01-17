Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, con golazo incluido de mitad de cancha de Edwin Cardona, goleó 4-0 a Boyacá Chicó

Nacional, con golazo incluido de mitad de cancha de Edwin Cardona, goleó 4-0 a Boyacá Chicó

Este sábado el inicio de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-I dejó grandes sensaciones ante su gente en el Atanasio Girardot, con dos grandes anotaciones, especialmente la de Cardona.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional
Atlético Nacional celebra gol en el Atanasio Girardot - Foto:
Nacional Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad