Nacional, con golazo incluido de mitad de cancha de Edwin Cardona, goleó 4-0 a Boyacá Chicó

Atlético Nacional le pasó por encima 4-0 de manera contundente al Boyacá Chicó, en la fecha 1 del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, en una noche llena de emociones y goles en el estadio Atanasio Girardot.

Los autores de las anotaciones para los 'verdolagas' fueron Juan Bauzá, William Tesillo, Andrés Sarmiento, y uno de más de la mitad de cancha de Edwin Cardona.

Atlético Nacional comenzó mostrando su poderío ofensivo en la Liga BetPlay 2026-I, y dejó grandes sensaciones de lo que se espera en este primer semestre del año, en el fútbol colombiano.

En el primer tiempo al equipo dirigido por Diego Arias le costó ser contundente, pero un golazo acrobático de Andrés Sarmiento, al minuto 41, alcanzó para irse al descanso con la ventaja. Jugadota de Juan Rengifo y el atacante definió de primera.



Pero la segunda parte en el Atanasio Girardot fue todo para Atlético Nacional, de golazo en golazo, dejando ver la calidad de su nómina, y de la efectividad de sus jugadores.

Publicidad

Al minuto 55 se dio la joya de la noche en territorio antioqueño, con el golazo desde antes de la mitad de cancha de Edwin Cardona, quien sorprendió al arquero rival, que estaba salido, y anotó el mejor tanto de la jornada, y uno de los candidatos de una vez al mejor del año.

Al 77' amplió el marcador William Tesillo, de cabeza, luego de otra asistencia de Juan Rengifo. Para terminar, al 84', Juan Bauzá, con otro remate potente, puso el 4-0 definitivo en una jornada redonda para Atlético Nacional.

Nacional vs. Chicó. COLPRENSA.

Publicidad

Con este resultado abultado, parcialmente los 'verdolagas' son líderes de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, seguido por América, Llaneros y Fortaleza, quienes también ya ganaron en la fecha 1 del campeonato.

En la fecha 2 del fútbol colombiano, Nacional se medirá a Jaguares de Córdoba, el lunes 26 de enero, a las 8:00 p.m. De su lado, el Boyacá Chicó recibirá en Tunja al América de Cali, el sábado 24 de enero, a las 8:30 p.m.



Ficha técnica de Nacional vs Boyacá Chicó, fecha 1 Liga BetPlay 2026-I:

Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Juan Manuel Zapata; Marlos Moreno, Juan Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla.

DT: Diego Arias

Boyacá Chicó: Darío Denis; Jaime Díaz, Sebastián Palma, Arlen Banguero, Juan Quinceno; Sebastián Salazar, Nicolás Valencia, Delio Ramírez; Ítalo Montaño, Jacobo Pimentel, Jairo Molina.

DT: Flabio Torres

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Árbitro: Carlos Márquez

Goles: Andrés Sarmiento, Edwin Cardona y William Tesillo