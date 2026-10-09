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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En este partido con Nacional vi a James Rodríguez mucho mejor, se le vio más participativo"

"En este partido con Nacional vi a James Rodríguez mucho mejor, se le vio más participativo"

James Rodríguez empieza a acallar las dudas y a mostrar su mejor versión en el rentado local con Atlético Nacional. El cucuteño tuvo un buen rendimiento frente a Tolima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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James Rodríguez, jugador de Nacional.
James Rodríguez, jugador de Nacional.
Nacional.

James Rodríguez volvió a sumar minutos con Atlético Nacional, equipo que recibió en el Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, al Deportes Tolima. En dicho encuentro que quedó 0-0 y que era pendiente por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026, el talentoso volante cucuteño tuvo un buen desempeño, dejó una grata impresión.

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Tanto así que este viernes en el programa 'Jugada Maestra' que se emite por la plataforma de Ditu, los panelistas no dudaron en elogiar el trabajo del número '23' de los 'verdolagas'. Incluso, catalogaron su rendimiento como el mejor desde que fichó por el club que es dirigido por Lucas González.

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"James (Rodríguez) metió dos balones filtrados espectaculares, se le vio mucho más participativo, puede que no tenga ni la dinámica, ni los movimientos permanentes, pero tiene sus características propias. Estuvo James mejor en que cualquier otro día y que en otros partidos anteriores. Esa es una buena noticia para Nacional y puede ir mejor vinculándolo con otros jugadores como Rengifo, con Marlos Moreno, con Morelos", dijo Javier Castell.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

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A continuación, el 'profe' Nelson Gallego complementó, que para que Rodríguez Rubio eleve su nivel en Atlético Nacional, debe tener en el campo de juego futbolistas que 'piquen' al vacío para que él, con su visión de juego y excelente pase, pueda filtrar balones constantes al área rival.

"Para que James deba jugar mejor, se puede decir, Nacional tiene que tener jugadores que piquen al vacío, sólo está Román (Andrés Felipe). En eso tienen que mejorar los de González", sostuvo Gallego en el mencionado programa.

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Además de analizar el partido del exReal Madrid y Bayern Múnich, dieron algunos conceptos de lo fue el juego entre 'verdolagas' y 'pijaos'.

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"Me gustó el partido por la convicción de ambos, en el primer tiempo jugó mejor Tolima en el aspecto colectivo y asociado, convirtieron en figura a Armani. La falta de definición de Tolima, que no es de ayer. En el segundo tiempo, con las modificaciones, Nacional mejoró y tuvo llegadas, fue un partido agradable para ver; buenas intervenciones de los arqueros", complementó Castell.

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