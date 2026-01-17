Nacional confirmó su cuarto refuerzo para el 2026; ¡es jugador de una selección sudamericana!

En un movimiento estratégico que refuerza sus ambiciones internacionales, Atlético Nacional oficializó en la noche de este viernes 16 de enero la contratación del extremo venezolano Eduard Bello. El jugador de 30 años se une al conjunto verdolaga como el cuarto refuerzo confirmado para la temporada 2026, consolidando una nómina que busca recuperar la hegemonía en el fútbol colombiano y tener protagonismo en la Copa Sudamericana.

Bello llega a la capital antioqueña en condición de agente libre tras rescindir su vínculo contractual con el Barcelona de Guayaquil. Durante el último año, el 'vinotinto' destacó en la Universidad Católica de Chile, donde recuperó su mejor versión ofensiva anotando siete goles y dando tres asistencias en 31 compromisos. Su arribo a Medellín representa no solo una apuesta por el desequilibrio individual, sino también por la jerarquía internacional que demanda el proyecto liderado por el técnico Diego Arias.

El extremo derecho, reconocido por su pegada de media distancia y su versatilidad para actuar por ambas bandas o incluso como mediapunta, firmó un contrato que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2027. Por medio de su cuenta de X, el club paisa informó la contratación del venezolano con un video en el que se le ve muy sonriente posando con la camiseta del verde. Con su llegada, Nacional completa un póker de incorporaciones de alto nivel, sumándose al experimentado lateral argentino Milton Casco, al joven atacante Nicolás Rodríguez y al guardameta Kevin Cataño.

Para la hinchada verdolaga, el nombre de Eduard Bello evoca calidad y momentos decisivos. Su trayectoria incluye pasos exitosos por Deportes Antofagasta en Chile y Mazatlán en México, además de ser una pieza recurrente en la Selección de Venezuela. De hecho, algunos aficionados recuerdan su espectacular gol de chilena frente a Brasil en las eliminatorias al Mundial 2026, una muestra del tipo de genialidad que el club espera ver en el Atanasio Girardot.



El debut de Bello podría producirse en la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-I el próximo lunes 26 de enero frente a Jaguares en condición de local. Sin embargo, el gran objetivo en el horizonte cercano es el duelo de Copa Sudamericana contra Millonarios, una serie que definirá el rumbo continental del 'verdolaga' este año. Con este refuerzo, Nacional cerraría su mercado y se postula como uno de los candidatos a vencer en el nuevo semestre que comienza en el fútbol colombiano.