Washington Aguerre no solo pelea con sus rivales: discutió con un compañero de Medellín

En una final, siempre se maneja un alto nivel de estrés y tensión. Y es que nadie quiere dejar nada al azar. Prueba de ello fue lo ocurrido con el arquero, Washington Aguerre, este sábado 13 de diciembre. En el marco del juego de ida de la serie definitiva de la Copa BetPlay, el guardameta tuvo un cruce con su compañero y capitán, Jaime Alvarado, protagonizando una airada discusión.

Cuando transcurría el minuto 20, en el estadio Atanasio Girardot, se sancionó una infracción a favor del 'poderoso'. En ese momento, el uruguayo intentó cobrar rápido, pero Juan Rengifo no lo dejó. De inmediato, se molestó con el mediocampista, Alvarado Hoyos, al que le recriminó su parsimonia y le pidió que aprovechara para cobrar rápido y así hacerle daño a la defensa de Atlético Nacional.

Washington Aguerre, guardameta uruguayo y figura de Independiente Medellín, celebra una victoria en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Así fue la discusión de Washington Aguerre con Jaime Alvarado en la final de Copa BetPlay

🔴🔵🤔 ¡Tensión de los jugadores de Medellín en el primer tiempo!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/TadmdsPRFg — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025