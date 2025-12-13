Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Washington Aguerre no solo pelea con sus rivales: discutió con un compañero de Medellín

Washington Aguerre no solo pelea con sus rivales: discutió con un compañero de Medellín

En la final de Copa BetPlay, entre Nacional y el 'poderoso', se presentó una curiosa escena que no pasó desapercibida y tuvo a Washington Aguerre como protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Washington Aguerre discutió con Jaime Alvarado en la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín
