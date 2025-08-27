Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea acá los dos goles de Lionel Messi, en el Inter Miami vs. Orlando City, por Leagues Cup

Vea acá los dos goles de Lionel Messi, en el Inter Miami vs. Orlando City, por Leagues Cup

El astro argentino fue héroe y figura del cuadro de Miami, anotando dos goles que sellaron la remontada por 3-1 frente al Orlando City. 'Leo' y 'compañía' ya están en la final.

Lionel Messi celebrando doblete con el Inter Miami, por la Leagues Cup.
Lionel Messi celebrando doblete con el Inter Miami, por la Leagues Cup.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:11 p. m.
Editado por: Gol Caracol