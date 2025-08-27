En Alemania no señalan a Luis Díaz, más bien le dieron vitrina a un desconocido

Bayern Múnich se clasificó con más dificultades de lo esperado a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, consiguiendo la victoria 3-2 en el descuento en su visita al Wehen Wiesbaden, de la tercera categoría, este miércoles 27 de agosto, en la primera ronda. En los 'bávaros' jugó todo el partido el colombiano Luis Díaz, quien desde los primeros segundos tuvo la oportunidad de anotar.

No obstante, el extremo guajiro se encontró con un 'portento' bajo los tres palos, al arquero del Wehen Wiesbaden, Florian Stritzel, que de paso, fue destacado en la prensa de Alemania pese a la caída de su escuadra.

Y es que en las habituales calificaciones, cuando reseñaron en los diarios 'teutones' el desempeño de 'Lucho' Díaz, Stritzel se ganó unas cuantas palabras a su esfuerzo. Aunque también, el '14' fue exaltado por su rendimiento en cancha y por la jugada acrobática en la primera parte.

"Pudo haber adelantado al Bayern a los once segundos, pero Stritzel lo detuvo. Tras dos goles, fue el primer disparo con la camiseta del FCB que no encontró portería. El arquero también lo detuvo después (minutos 20 y 26). Su chilena en el minuto 37 fue espectacular. Nota: 5", se leyó en el diario 'TZ' de la ciudad de Múnich.

Luis Díaz fue de los mejores calificados en el elenco muniqués, pese a que en esta oportunidad no estuvo del todo fino en la definición.



- Un torneo esquivo -

El Bayern supera así esta primera ronda de la Copa de Alemania, un torneo en el que su vigésimo y último título se remonta a 2020.

En las últimas temporadas tuvo eliminaciones a menudo prematuras en esta competición, en segunda ronda en la 2020-2021 y la 2021-2022, en octavos de final en la 2024-2025 y en cuartos de final en la 2022-2023.

De los 32 clubes clasificados para dieciseisavos de final, 17 son de primera división y 13 de segunda. Solo sobreviven de divisiones inferiores el Energie Cottbus (3ª) y el Illertissen (4ª).

El sorteo de dieciseisavos de final se realizará este domingo y los partidos se jugarán el martes 28 y el miércoles 29 de noviembre.

"Ha sido un partido loco, la Copa a veces es así. Teníamos la situación controlada y debimos haber ampliado la ventaja. No lo hicimos y eso les permitió volver al partido", analizó Harry Kane después del encuentro.

"Sabemos que todavía tenemos mucho que mejorar. Hicimos nuestro trabajo, que era lo más importante, y ahora miramos hacia adelante", sentenció el delantero inglés.