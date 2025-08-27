Diego Raimondi: "Si estuviera tranquilo sería un loco, hay que estar atento a la realidad"

América de Cali no levanta cabeza. Esta vez, el cuadro rojo del Valle del Cauca perdió 1-0 en su visita al Bucaramanga en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. Los dirigidos por Diego Raimondi tuvieron oportunidades de cara al arco rival, pero como en anteriores compromisos, fallaron en la definición.

Tras el duelo en el José Américo Montanini, el DT argentino al servicio de los 'diablos rojos', compareció en rueda de prensa y generó su balance de lo que fue la presentación de sus dirigidos. Además, nuevamente fue cuestionado por la falta de los resultados y de que se habla de su posible salida del club.

Ante esta última pregunta, respondió: "Creo que si estuviera tranquilo sería un loco, hay que estar atento a la realidad, el equipo hace mucho que no gana. Yo creo que la presidenta y los dirigentes saben cómo trabajamos y por eso me renuevan la confianza, pero no es normal que la ciudad y el equipo no estén tranquilos. Ni están tranquilos ellos y tampoco nosotros. Es difícil estar tranquilo con respecto a lo que pueda pasar en los próximos partidos".

Diego Raimondi, director técnico del América de Cali. Colprensa

Sobre el análisis del juego frente a los 'búcaros', el estratega americano lamentó que los suyos no tuvieron suerte a la hora de concluir las jugadas; la finalización de las mismas.

Publicidad

"Hoy (miércoles), como en algunos otros partidos, nos faltó la finalización. Lo que sorprende es que hacemos un partido equilibrado, porque sacando las transiciones de los últimos días minutos, que la verdad, nos regalamos en algunos sectores por querer empatarlo. Creo que el partido fue equilibrado, y en ese partido equilibrado, llegaron una vez y nos hacen un gol, tenemos también ocasiones y no finalizamos. Se hace muy difícil remontar esa situaciones cuando empiezas perdiendo, sin merecerlo, en los primeros minutos", complementó Diego Raimondi.



Otras declaraciones de Diego Raimondi:

- ¿Problemas en la defensa?

"Creo, que, como dije, no sufriendo al principio nos vuelven a marcar. Pero si hablamos de solidez defensiva en los primeros minutos, es increíble después de medio centro estar perdiendo 1-0, con un centro que era inofensivo te marcan; tenemos que estar más atentos. A veces a América le llegan una vez y nos hacen un gol, o nos hacemos un gol, no creo que sea un problema de solidez defensiva".

Publicidad

No le preocupa que América se esté acostumbrando a perder...

"Sí, por supuesto. Este es un equipo muy grande para que nosotros tengamos algunas veces esas actitudes que no podamos remontar el partido. Este es un quipo grande para acostumbrarnos a perder, creo que tenemos que volver inmediatamente a la victoria el domingo porque este equipo no puede seguir perdiendo".