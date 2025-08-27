Publicidad

Diego Raimondi: "Si estuviera tranquilo sería un loco, hay que estar atento a la realidad"

América perdió en la Copa BetPlay, y Diego Raimondi, DT de los 'diablos rojos', le volvieron a consultar por su continuidad en el club, si estaba tranquilo. ¡Atentos a su respuestas!