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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional tiene el balón en el caso Samuel Martínez; a definir el futuro del '10' de Colombia Sub-17

Nacional tiene el balón en el caso Samuel Martínez; a definir el futuro del '10' de Colombia Sub-17

Samuel Martínez fue uno de los jugadores destacados del seleccionado colombiano que ganó el título del Sudamericano Sub-17 y en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con él.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Samuel Martínez, mediocampista de la Selección Colombia Sub-17, en el Sudamericano 2026
Samuel Martínez, mediocampista de la Selección Colombia Sub-17, en el Sudamericano 2026
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