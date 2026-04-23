Nacional tiene el balón en el caso Samuel Martínez; a definir el futuro del '10' de Colombia Sub-17

Samuel Martínez es uno de los nombres que ha tenido trascendencia en la presente semana, luego de que la Selección Colombia Sub-17 se alzara con el título del Sudamericano de Paraguay, gracias a una contundente victoria 4-0 sobre Argentina. El volante se encuentra en la disciplina de Atlético Nacional, pero sin tener contrato firmado, tema que se reveló en la emisión del miércoles pasado en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Y hace pocos minutos, en el espacio dirigido por Javier Hernández Bonnet hablaron con Martínez, quien se mostró centrado en su tarea de continuar con su preparación física y futbolística, en pro de crecer en su profesión, que ha tomado tintes de esperanza e ilusión.

"Bien todo, gracias a Dios. La verdad que muy feliz por lo que viene sucediendo, por la alegría de mi familia y de todos los colombianos. Lo mío es seguir el proceso en Nacional, me enfoco en eso, en entrenar cada día para que me siga yendo bien", expresó inicialmente el jugador formado en el Club Talentos G.V del Valle del Cauca.

Al '10' del seleccionado colombiano prejuvenil le indagaron por la posibilidad de firmar su primer contrato profesional con los 'verdolagas' y solamente atinó a decir que "no sé nada del tiempo de contrato, toda mi familia, que es muy futbolera, me viene apoyando en esto. Soy un chico tranquilo, no le pongo cuidado a eso (ofertas internacionales) y sigo entrenando, haciendo el mayor esfuerzo y siguiendo el proceso".



Martínez contó que ya se presentó a los entrenamientos en la sede del club verde de Antioquia y que recibió el saludo y la felicitación de los directivos, además de jugadores del primer equipo como Elkin Riveros y Nicolás Hernández.

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"Hasta ahora no he hablado con el profesor Diego Arias y ya esperar qué pasa", finalizó el volante nacido en Tuluá, evidenciando paciencia, ya que aún no ha sido ascendido para trabajar con el plantel profesional.

El concepto del formador de Samuel Martínez y la relación con Nacional

"Por Samuel actualmente tenemos un convenio entre club y club (con Nacional). Hay una excelente relación con ellos. Samuel es jugador de Nacional, pero no tiene contrato. Independientemente de que Samuel no haya firmado, nosotros estamos agradecidos porque Nacional le abrió las puertas a él. Las cosas, como deben ser. En este momento, nosotros hemos respetado al representante (Daniel Neumuller) de Samuel, le hemos dado el espacio, nosotros hemos estado arropando a Samuel ante todas las especulaciones que han salido", explicó en 'Blog Deportivo' el exfutbolista Gustavo Victoria, quien fue uno de los descubridores de Samuel Martínez.

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