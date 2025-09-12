Nacional vs. Bucaramanga, EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Atlético Nacional sigue sin mostrar su mejor versión en la Liga BetPlay II-2025. Bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi, el equipo ha dejado dudas en su rendimiento colectivo, aunque los resultados lo mantienen dentro de la pelea por la clasificación. En su última presentación por el rentado local, los ‘verdolagas’ protagonizaron un vibrante clásico paisa que terminó 3-3 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

De momento, el ‘rey de copas’ se ubica dentro del grupo de los ocho con 17 unidades, pero la exigencia de la hinchada y la dirigencia va más allá: el club está obligado a competir tanto en la liga como en la Copa Colombia para asegurar su presencia en torneos internacionales de 2026. La presión aumenta jornada tras jornada, y el duelo contra Bucaramanga se perfila como una nueva oportunidad para afianzar confianza.

Hora y dónde ver EN VIVO, Nacional vs. Bucaramanga

Nacional y Bucaramanga disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. Twitter de Bucaramanga

Publicidad

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional recibirá en el Atanasio Girardot a Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez. El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre a las 8:30 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por la televisión cerrada.

El compromiso promete ser intenso, pues ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para consolidarse en la parte alta de la tabla y acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.



¿Cómo llega Bucaramanga para este partido?

El conjunto ‘leopardo’ vive un presente positivo en el campeonato. En su más reciente presentación, correspondiente a un partido aplazado de la tercera fecha, igualó 0-0 frente a Once Caldas en el estadio Américo Montanini. Con ese resultado, Bucaramanga se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 17 unidades, las mismas que Nacional, pero con mejor diferencia de gol.

Publicidad

El equipo de Leonel Álvarez se caracteriza por su orden defensivo y su capacidad de respuesta en ataque. Sin embargo, llega a Medellín con la presión de sumar fuera de casa, consciente de que un triunfo lo consolidaría como uno de los candidatos firmes al título.



Antecedentes

La última vez que Nacional y Bucaramanga se enfrentaron en el Atanasio Girardot fue el 10 de marzo de 2024. Aquel compromiso terminó igualado 0-0, en un partido cerrado y con pocas opciones de gol.