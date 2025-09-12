Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Bucaramanga, EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Nacional vs. Bucaramanga, EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

El ‘rey de copas’ recibirá en el Atanasio Girardot a los dirigidos por Leonel Álvarez, en uno de los partidos más destacados de la fecha 11 del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:30 p. m.
Nacional vs. Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga BetPlay
Nacional vs. Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga BetPlay
