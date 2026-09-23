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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Inesperada decisión de Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado para partido con Nacional

Inesperada decisión de Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado para partido con Nacional

Este jueves 24 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, se juega uno de los mejores clásicos del país y Alberto Gamero ya sabe qué hará con Juan Guillermo Cuadrado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

Este jueves 24 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, se juega uno de los clásicos más esperados del fútbol colombiano. Atlético Nacional y Millonarios se medirán desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, en un partido que tenía como uno de sus grandes atractivos el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el equipo 'embajador'.

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Sin embargo, Alberto Gamero tomó una decisión inesperada con el experimentado futbolista y finalmente no lo incluyó en la convocatoria para el compromiso frente al conjunto antioqueño. La razón de dicha medida fue expuesta por el propio club: "después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo. ¡Dale 'Panita'!"

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La situación del 'Panita' había generado expectativa desde su llegada a Millonarios, pues el jugador arrastraba una sanción de dos fechas tras ser expulsado con Pisa en la Copa Italia. Inicialmente, el club realizó las gestiones correspondientes ante Dimayor para que el castigo pudiera cumplirse en la Copa BetPlay y no afectara su participación en la Liga.

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La solicitud de Millonarios recibió el aval de Dimayor. Así, una de las fechas de suspensión se cumplirá frente a Barranquilla en la Copa y la otra correspondía al partido frente a Boyacá Chicó, en el que los dirigidos por Gamero se impusieron 3-0 en El Campín.

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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Con ese panorama, Cuadrado quedó habilitado para disputar partidos de Liga y todo apuntaba a que el clásico contra Nacional sería el escenario para su esperado estreno con Millonarios. De hecho, después de la victoria sobre Chicó, Gamero había explicado que evaluaría durante la semana el estado físico del jugador, quien venía realizando un reacondicionamiento después de varios meses sin competir.

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No obstante, tras esos días de trabajo, Alberto Gamero decidió no incluir a Juan Guillermo Cuadrado entre los convocados para visitar a Nacional. De esta manera, el esperado reencuentro entre dos referentes de la Selección Colombia, Cuadrado y James Rodríguez, tendrá que esperar.

Millonarios afrontará así el clásico sin uno de los fichajes que más expectativa generó en el fútbol colombiano, pese a que ya tenía vía libre para actuar en la Liga.

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