Noticia de última hora de Marino Hinestroza y su equipo para 2026; a la luz verdades del tema Boca

El fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors estaría completamente descartado. De acuerdo con varios periodistas, el extremo ya no jugaría en el 'xeneize' y estaría muy cerca de recalar en las filas del Vasco da Gama, equipo de historia y tradición. En Colombia, Argentina y Brasil se habla del extremo colombiano.

Desde Argentina, llegó la información relacionada con que la razón del fallido fichaje del vallecaucano por Boca se dio porque Atlético Nacional no habría mandado un correo aceptando las condiciones propuestas para el traspaso. El diario 'Olé' publicó el lunes: "Cuando en la Ribera aguardaban que el jugador volara a Argentina tras cumplir con las pretensiones económicas, nunca llegó la confirmación del mail de parte del elenco colombiano (desde el viernes no hay respuesta). Ahora, la irrupción de Vasco le da una explicación al silencio y pone en jaque nuevamente el pase del delantero que quiere Juan Román Riquelme".

No obstante, en conversación con Gol Caracol, el periodista antioqueño Juan David Londoño, quien maneja información del día a día del cuadro 'verdolaga', contó la realidad del por qué no se daría la transferencia de Marino al equipo de Buenos Aires.

"El problema no es Nacional, el problema no es que Nacional no le ha mandado un email a Boca aceptando las condiciones, eso ya se hizo, el problema desde la semana pasada, es que Boca le cambió ciertas condiciones a Marino y ahí otra vez surgió el inconveniente, el tema lo soluciona Boca con Marino, no lo soluciona Boca con Nacional. El problema es que ya llegó la oferta de Vasco, que es muy buena, y es probable que Nacional acepte esa oferta y están esperando si Marino también la acepta para cerrar ya el negocio, pero Nacional nunca estuvo directamente involucrado en la última demora que se dio la semana pasada", afirmó el comunicador.



Marino Hinestroza en Atlético Nacional @nacionaloicial

En ese orden de ideas, el problema en la negociación con Marino habría estado del lado del conjunto 'azul y oro' y no del equipo paisa, como lo habían afirmado en suelo argentino. Finalmente, según la prensa de ese país, no habría posibilidades de que se retome el fichaje, por lo que el equipo presidido por Juan Román Riquelme tendría que buscar a un nuevo jugador en el mercado. En el noticiero 'Sportscenter' de 'ESPN', Diego Monroig informó el estado actual del traspaso, "Boca da por caída la negociación por Hinestroza".

Mientras tanto, en Brasil medios como 'Globo Esporte' han indicado que el club que que dirige Fernando Diniz se encuentra avanzando, dando los últimos pasos para obtener la contratación de Hinestroza, quien se encuentra trabajando por su cuenta y a la espera de que se dé la última palabra en cuando a su futuro se refiere en este 2026, el año del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De darse la confirmación de la llegada del caleño a Vasco, compartiría vestuario con sus compatriotas, Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas, en un equipo que en la última temporada quedó subcampeón de la Copa de Brasil y ocupó la posición 14 de la tabla de la liga, adjudicándose un cupo para la Copa Sudamericana de este año.